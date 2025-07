“Yo veo en él una actitud derrotista”: Jenniffer González critica a Pablo José Hernández y defiende la estadidad para la isla

“Llevamos cuatro plebiscitos, cuatro votaciones donde el pueblo de Puerto Rico libre y voluntariamente ha ejercido su derecho al voto, exigiendo la igualdad, exigiendo la estadidad, pero como no es el resultado que a él le gusta, no lo quiere reconocer , y yo creo que eso habla de la mentalidad chiquita, pequeña que tienen algunos puertorriqueños”, expuso la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Pues yo no me siento menos, y los puertorriqueños no debemos sentirnos menos, somos grandes”, subrayó. “En lo que a mí respecta, la estadidad va a pasar. Yo no tengo duda de que Puerto Rico se va a convertir en un estado”.