El Proyecto del Senado 176 , que fue referido, a mediados de enero, a la Comisión de Agricultura, cita el “Reglamento para el arrendamiento, venta y concesión de permisos de entrada y ocupación de los terrenos, propiedades y estructuras pertenecientes a la Autoridad de Tierras”, al establecer que cualquier persona o entidad que presente una propuesta viable de desarrollo –agrícola o no agrícola– y que tenga la capacidad económica para cumplir con los términos del contrato podrá optar por un arrendamiento de tierras, y añade, “sin que se le exija un mínimo de cuerdas a ocupar” .

Según la exposición de motivos, la medida busca corregir una barrera burocrática que ha impedido a pequeños agricultores y desarrolladores acceder a estos terrenos. “Aunque del reglamento no se desprende que el número de cuerdas a ser ocupadas o utilizadas durante la vigencia del acuerdo, sea un criterio, varios agricultores nos han señalado que, si el contrato no incluye un número significativo de cuerdas a ser ocupadas, la Autoridad de Tierras no considera la solicitud”, sostiene el proyecto.