El presidente del Senado, José Luis Dalmau, prometió atender con celeridad el proyecto presentado el jueves por el portavoz novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, que busca elevar sustancialmente los sueldos de los jueces y proveer para incrementos porcentuales cada cinco años.

“Precisamente, y yo lo había hablado con Thomas Rivera Schatz, la rama judicial entendía que si hacíamos una legislación distinta para que se aumentara (la compensación) a los fiscales iba a impactar de forma negativa el proceso que antes se daba, cuando cada vez que se aumentaba a los fiscales había un ejercicio equivalente para aumentar a los jueces. El compromiso que hicimos en el hemiciclo, y lo había conversado con Rivera Schatz, era que hiciéramos proyectos distintos. Ya se aprobó el de los fiscales y ahora se está radicando el de la judicatura”, dijo Dalmau, aludiendo a la medida firmada recientemente por el gobernador Pedro Pierluisi que aumenta los salarios de funcionarios del Departamento de Justicia.

La medida que radicó el expresidente senatorial propone que el salario del juez presidente del Tribunal Supremo pase de $125,000 anuales a $183,000; el de los jueces asociados, de $120,000 a $173,000; el de los jueces apelativos, de $105,000 a $145,000; el de los jueces superiores, de $89,600 a $120,000; y el de los jueces municipales, de $69,600 a $90,000. Estos sueldos aumentarían en un 2% el 1 de julio de 2028 y cada cinco años a partir de entonces.

Dalmau subrayó que, como parte del trámite de la medida, será necesario auscultar si los aumentos que se otorguen son sostenibles dentro del presupuesto asignado a la rama judicial. “No queremos hacer un proyecto impulsando a la rama (judicial) a hacer algo que no pueda cumplir”, dijo.

Dalmau, al igual que el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, y la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Gretchen Hau, sostuvieron por separado que es necesario también revisar las escalas salariales de todos los empleados adscritos a la rama judicial. El proyecto de Rivera Schatz atiende exclusivamente la compensación que reciben los magistrados, pero tan reciente como el pasado lunes la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, exigió que a los empleados de esa rama le apliquen las escalas salariales que se implementarán en enero para gran parte la rama ejecutiva, mediante el plan de clasificación y retribución uniforme.

“Una remuneración justa para todos los funcionarios del poder judicial es indispensable para que no se afecte la operación de los tribunales”, expresó Oronoz Rodríguez, al tiempo que Pierluisi afirmó que favorece que la rama judicial pueda establecer un plan de retribución que le permita ofrecer mejoras salariales.

“La justicia salarial de los empleados públicos es un asunto muy serio como para someterlo a los juegos políticos del senador Thomas Rivera Schatz. Confío que el gobernador remita un proyecto que atienda el asunto de forma amplia y justa para todos los empleados de la rama judicial, no solo a jueces y a personal gerencial”, indicó Aponte Dalmau por escrito. El senador aclaró que se inhibirá del proceso parlamentario debido a que su pareja sentimental fue nombrada jueza más temprano este año.

La senadora pipiola María de Lourdes Santiago, por su parte, mencionó que los ajustes salariales en la rama judicial deben analizarse en el contexto de “todo el servicio público”.

“Hay unos sectores que tienen acceso a unas denuncias que quizás no están disponibles para todo el mundo. Por eso, desde el tema de los fiscales hemos enfatizado que no eran solamente los fiscales, sino un problema generalizado en el servicio público. Los jueces tienen un espacio y un poder particular, pero no es solamente ellos o los fiscales, hay un problema grave de compensación de las servidoras públicas”, puntualizó Santiago, al criticar que, a la fecha, el gobierno no haya divulgado las escalas definitivas que se implementarían a partir de enero en la rama ejecutiva.

Carmelo Ríos, portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, expresó que la medida de Rivera Schatz “mi voto lo tiene”, pues urge que, tras los aumentos recibidos por fiscales, procuradores y registradores de la propiedad, se haga lo propio con los jueces.

“Aunque unos están en el Departamento de Justicia y otros están en la rama judicial, no puedes tener a una persona que adjudica controversias, que tiene el peso y la responsabilidad de declarar controversias que pudieran hasta privar de la libertad a un ciudadano, ganando menos que alguien que hace un trabajo justo y necesario, pero que conlleva menos responsabilidad para efectos de adjudicar”, planteó Ríos.

Según Ríos, como parte del trámite legislativo sería indispensable calcular el costo fiscal que tendría el ajuste con miras a identificar el presupuesto necesario para implementarlos a partir del año fiscal que empieza en julio de 2023.

La senadora Hau, por su parte, no quiso abundar sobre si considera razonables los sueldos que propone la medida de Rivera Schatz, pero adelantó que le gustaría incorporar a la medida la revisión de las escalas de todo el personal de la rama judicial.

“Una vez el proyecto entre en la Comisión de lo Jurídico, voy a hacer como en el proyecto de los fiscales, darle la oportunidad a todas las partes que se quieran expresar. Si algo no lo recoge el proyecto presentado por Rivera Schatz, este es el momento de recoger cualquier inquietud que se pueda presentar a la apertura del proceso legislativo”, acotó Hau.