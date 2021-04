Dos de los autores del proyecto que prohíbe las terapias de conversión en menores (Proyecto del Senado 184), los senadores José Vargas Vidot y María de Lourdes Santiago, reaccionaron sorprendidos ante la radicación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que supuestamente persigue el mismo fin, pero según expertos, podría provocar es que se abran las puertas a estas llamadas terapias, descritas en vistas públicas en el Senado como maltrato.

De hecho, el Proyecto de la Cámara 683, de los representantes Luis Raúl Torres, Jorge Rivera Segarra, Orlando Aponte Rosario y José Aponte Hernández, no es la única medida en la Cámara que trata sobre el tema.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, radicó una resolución para que se investigue si en Puerto Rico realmente se están aplicando terapias de conversión. Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Resolución de la Cámara 362, durante las vistas públicas del PS 184 ni un solo deponente pudo brindar un listado de profesionales o instituciones médicas que realizan terapias de conversión ni los procedimientos realizados.

Burgos Muñiz parece colocar en el mismo plano las terapias electroconvulsivas, la institucionalización y la castración con tratamientos aceptados científicamente como bloqueadores de pubertad y la aplicación de hormonas a menores.

Vargas Vidot, por un lado, indicó que invitará a Torres, a quien describió como un “hombre serio y que respeto mucho” a reunirse con él. De manera paralela también quiere reunirse con las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), y cursó una carta a la senadora Gretchen Hau quien, junto a otras dos senadoras populares, propusieron enmiendas al PS 184.

“Que vea que el proceso extenso de vistas públicas del 184 y entienda que no se puede descarrillar un proyecto que atiende a la niñez. Si quiere hacer modificaciones a la luz del consejo de profesionales que se dieron cita en las vistas o presentando memoriales, pues que reconozca eso, pero que se reúna con esas personas para conciliarlo, que no solo dependa de la opinión de un sacerdote”, señaló Vargas Vidot al referirse a la posible reunión con Torres.

La senadora Santiago indicó, entretanto, que lo “mínimo” que pudo haber hecho Torres era consultar con la comunidad LBGTTIQ (Torres dijo a El Nuevo Día que así lo hizo).

“Consenso nada, es un consenso unilateral, que no existe”, señaló Santiago. “En el PS 184 es una prohibición tajante… aquí hay gente que se cree que pueden navegar en dos aguas permanentemente porque no están dispuestos a asumir una defensa absoluta de las comunidades LBGTTIQ. Eso son los tibios de la política y en derechos humanos, eso no vale”, señaló.

El PC 683 propone una nueva ley que establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean “contrarias a la voluntad del paciente” o que supongan un atentado contra la dignidad humana. El proyecto incluye penalidades de índole criminal y multas, una cualidad de la que carece el PS 184, que no crea una nueva ley, sino que enmienda las leyes de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores para tipificar como maltrato las terapias de conversión sobre menores.

El PS 184 es específico en que solo atiende casos de menores y Vargas Vidot ha señalado que debido a que el proyecto es “claro” no entiende necesario aclarar que no limita libertades religiosas, el derecho de los padres a criar a sus hijos y tampoco limita las libertades de adultos.

El PC 683 no hace una distinción en el caso de menores y en su texto se especifica que nada de lo dispuesto “coarta o limita” las facultades y deberes de los padres, “así como tampoco prohíbe o coarta a las iglesias e instituciones eclesiales, consejeros/as espirituales o líderes religiosos, pastores y sacerdotes, que, en el ejercicio de su libertad religiosa, estén actuando en su capacidad pastoral o religiosa, siempre y cuando se garantice el mejor bienestar y la dignidad de un menor de edad o de cualquier persona”.

El PC 683 dispone, además, que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental estén acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional. Así, trae un escenario que no aparece en el PS 184: la libertad de expresión profesional. Este término, no definido en la medida, es reconocido por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y, en esencia, significa que no se pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Por un lado, Vargas Vidot describió el PC 683 como una medida reaccionaria y “mandada a hacer” por sectores religiosos.

“Básicamente está cimentada sobre los supuestos de la desinformación y obvia el propósito apremiante del PS 184, que es proteger a la niñez”, señaló en entrevista con El Nuevo Día.

Vargas Vidot recalcó que la medida establece como una “verdad suprema” el concepto de la autonomía del paciente que, si bien puede aplicarse con adultos, no procede en el caso de menores. Hizo notar, por ejemplo, que en la Exposición de Motivos se habla de que no se puede “coartar la autonomía del paciente en la exploración legítima de su identidad de orientación sexual”.

“Cuando hablas de autonomía, yo tengo un grado en bioética y a mí no me pueden venir con estos principios de ética. El PS 184 no puede descansar sobre la autonomía de los pacientes porque son menores y para ejercer autonomía hay que tener capacidad de autonomía”, dijo Vargas Vidot.

“La niñez tiene una autonomía relativa porque encima de ella está la voluntad de padres y madres. Están apelando a que serán los menores (los que decidan), pero están padres, madres y luego el Estado. No es que no tengan voluntad, es que tienen poquísima voluntad”.

Vargas Vidot también objetó la definición de terapia de conversión en el PC 683, pues dispone que, al constituirse la práctica, el paciente podría ser sometido “a malestar físico a través de un tratamiento aversivo que causa náuseas, vómitos u otras sensaciones físicas desagradables; o proporciona una descarga eléctrica u otra terapia eléctrica, incluida la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal o que afecte el cuerpo humano”, lee el proyecto.

El senador independiente sostuvo que esa definición específica de terapia de conversión limita el alcance de lo que se busca prohibir en el PS 184, donde se define la terapia de conversión de una forma más general: “cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo…”. Con esta definición que no incluye la tortura física, se pretende ampliar la prohibición de ciertas prácticas que, según algunos deponentes en las vistas del PS 184, son las más comunes en Puerto Rico.

“Lo que dicen (en el PC 683) es que, si no te hace daño, si no hay electro shock o náuseas, no se define como terapia de conversión”, dijo Vargas Vidot. “Es un juego de palabras, es un ‘no, pero sí’”, señaló.