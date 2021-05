El portavoz penepé en la Cámara de Representantes acusó al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez de “falta de verticalidad” al solicitar un diálogo con el gobernador Pedro Pierluisi, “después que lleva meses con un mensaje amenazador de chantaje con nombramientos y confrontación constante”.

Mientras, exigió que el martes se lleve a votación el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado. Ese nombramiento está condicionado a que Pierluisi convierta en ley una medida que enmienda la Ley Electoral.

Hernández Montañez ha dicho que Seilhamer tiene los votos para ser confirmado.

“El Presidente de la Cámara ha pasado estos primeros cinco meses chantajeando al Gobernador, amenazando a sus propios legisladores que no hagan comentarios públicos positivos sobre los nominados a Secretario de Estado y Contralor de Puerto Rico. Ha rehusado atender los mismos, a pesar de que, en el caso del Secretario de Estado hace más de un mes existe un informe positivo recomendando su confirmación, porque quiere extraer un chantaje, porque no existe otra palabra para describirlo, del Gobernador. Ha tenido el atrevimiento de decir públicamente que no confirmara a nadie hasta que sus demandas sean aceptadas; y ¿ahora persigue un diálogo con el Gobernador?”, sostuvo Méndez en declaraciones escritas.

“El funcionario electo, no importa la posición que ocupe, debe ser vertical en sus posturas, no estar chantajeando un día y luego buscar diálogo. El Presidente de la Cámara debe estar sintiendo el palpable rechazo del pueblo a sus posturas, porque hasta ayer en la mañana (viernes) todavía se encontraba exigiendo públicamente al Ejecutivo concesiones a cambio de confirmaciones de nominados. Si quiere comunicación, solo tiene que tomar su teléfono y marcar el número del Gobernador, quien siempre ha estado más que disponible para atender el liderato de todos los partidos; pero que no lo diga, que lo haga. Que termine el chantaje y baje a votación el martes la designación del Secretario de Estado”, sentenció.