El portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, opinó hoy que, para darle mayor “fuerza" al proceso de transición de gobierno, es necesario que La Fortaleza presente, y que los cuerpos legislativos confirmen, a Raúl Márquez como secretario de Estado.

De otra parte, Ríos insistió en su idea, que primero defendió el viernes en entrevista con El Nuevo Día, que resulta apropiado y necesario que se inicie el proceso de consejo y consentimiento para seleccionar al sustituto o sustituta de Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo. Ese proceso incluiría la confirmación del nominado o nominada mucho antes de que se haga vacante la plaza el 24 de diciembre cuando Rodríguez cumpla 70 años.

También está pendiente el nombramiento del nuevo Contralor o Contralora de Puerto Rico e igualmente hay dos plazas vacantes en el Tribunal de Apelaciones. Ríos indicó que dos jueces de dicho foro también pusieron sus renuncias efectivas el 31 de enero, lo que elevaría el número de vacantes a cuatro.

En un aparte hoy con la prensa en el Capitolio, Ríos dijo que, si bien él entiende que Márquez puede encabezar el proceso de transición de Gobierno aún siendo Secretario de Estado Interino, la confirmación le da más “fuerza”.

“El secretario de Estado va a tomar un rol protagónico en la transición y creo que va con más fuerza si es un Secretario de Estado en propiedad”, dijo Ríos al indicar que Márquez cuenta con su voto.

“Necesitamos un secretario de Estado que pueda hacer el proceso de transición del gobierno. Ya esto comenzó en las agencias, pero va con más fuerza”, insistió.

El representante independentista Denis Márquez solicitó la semana pasada, sin éxito, que el cuerpo legislativo se diera por enterado del nombramiento de Márquez y actuara sobre él. Entonces, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo que no actuaría porque ya habías ciertas conversaciones con La Fortaleza que no detalló.

“Mi sugerencia a la Cámara es que pongamos a un lado las diferencias y pensemos en la institución. Que tenemos que tener a un secretario de Estado que nadie pueda impugnar por ser interino”, sostuvo Ríos.

Sobre la vacante en el Supremo, Ríos insistió en la necesidad de que se adelante el proceso de nominación, evaluación y posible confirmación de sustituto de Rodríguez. Dijo que no ha hablado sobre el particular con la gobernadora Wanda Vázquez, aunque reconoció que ella está en todo su derecho de hacer un nombramiento sobre esa futura vacante.

También le reconoce a Vázquez la autoridad de nombrar, si quisiera, a su esposo juez Jorge Díaz Reverón a una plaza en el Tribunal de Apelaciones.

Sí insistió en que eso debe ocurrir luego de las elecciones.

“Hay nombres que van resaltando, que tienen peso por la credibilidad, pero hoy no he escuchado un nombre más allá de los rumores… pero no hay que esperar hasta el 24 de diciembre”, dijo Ríos. “El Senado puede comenzar el proceso con calma, vistas públicas y discusión amplia luego de las elecciones”.

Ríos advirtió que el proceso público probablemente no incluya una vista presencial, sino virtual. Hoy, precisamente, Ríos celebró una conferencia de prensa presencial en el Capitolio.