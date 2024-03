Comisión de Ética de la Cámara desestima queja presentada contra la representante Mariana Nogales

“Yo conozco el reglamento. Yo miré el reglamento y yo entré en personal conocimiento cuando la oficina del FEI me notifica, me certifica y me envía la resolución del tribunal. Eso fue el 10 de enero. El 11 de enero yo radiqué la queja”, argumentó Rodríguez Aguiló. “No es porque yo lo vea en un canal de televisión o lo vea en un recorte de un periódico o en un periódico digital. Ahí, yo no tengo personal conocimiento de los asuntos”, agregó.