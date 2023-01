La designación de Vilmarie Rivera Sierra como procuradora de las Mujeres (OPM) podría atravesar un difícil camino en el Senado, lo que quedó evidenciado ayer, en el inicio de la quinta sesión legislativa ordinaria, cuando senadores y senadoras esbozaron una serie de cuestionamientos, ya sea porque no conocen a la nominada o porque en algún momento no han coincidido con sus posturas.

Ante esa división por el nombramiento –incluso al interior de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, el gobernador Pedro Pierluisi llamó a los senadores a no adelantar su juicio sin darle la oportunidad a la nominada de explicar sus credenciales y metas para el cargo. “Lo que quiero es que se dé el proceso. Que ella se reúna individualmente con todos los senadores y senadoras, y que en su momento tenga una vista pública. Me siento confiado de que al final del camino debe recibir el apoyo de los miembros de la mayoría del Senado”, afirmó Pierluisi.

Dijo que, al momento, Rivera Sierra ha enfatizado en la importancia de promover la equidad y el respeto de todos los seres humanos, “que es lo que personalmente enfatizo”.

“Ella está claramente preparada, capacitada para asumir esa posición”, sostuvo el mandatario, durante un aparte con la prensa tras participar de la Asamblea Anual de la American Farm Bureau.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó el domingo que atenderá la designación con “celeridad” y que ya dio directrices al personal de la Comisión de Nombramientos para que convoque a aquellas personas o entidades que estén interesadas en participar del proceso de vistas públicas.

Mientras, Rivera Sierra, quien entró en funciones inmediatamente, ha dicho que aspira a que los senadores y senadoras le den la oportunidad “de poder expresarme, que puedan conocer y evaluar mis ejecutorias”.

En una primera entrevista con este medio tras su nominación, Rivera Sierra dijo que recibía la designación con mucha “ilusión” y con la certeza de que para alcanzar las metas propuestas tiene que trabajar de la mano del país y de las organizaciones que por décadas han velado por la defensa de las sobrevivientes de violencia de género. Dijo también que sus primeros pasos irían dirigidos a realizar un inventario sobre los acuerdos colaborativos que mantiene la OPM y los recursos fiscales y humanos con los que cuenta el organismo.

A la espera

El senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe prefirió no asumir una posición respecto a la nominada hasta tanto tenga la oportunidad de escuchar cuál es su estrategia y plan de trabajo. De igual forma se expresó su homóloga Nitza Morán.

“Por lo que he leído, ha tendido un bagaje, conoce el tema, ha participado desde el área del tercer sector en ayudar a la mujer en estas situaciones. Pero, de nuevo, el objetivo en este nombramiento es cómo ayudamos a la mujer puertorriqueña a sentirse mucho más segura y, ciertamente, esa agencia juega un rol protagónico”, indicó Villafañe.

“Más allá de sus opiniones y posturas altamente controversiales, me interesa más conocer su conocimiento sobre la gerencia pública y, por otro lado, sobre cuál sería su plan de trabajo”, sostuvo.

Morán, por su parte, dijo que espera reunirse con la nominada antes del proceso de vistas públicas.

“No la conozco, nunca he trabajado con ella, sé por su currículo a lo que se ha dedicado, así que le pedí al gobernador y al caucus tener un tú a tú con ella y sentarme para conocer su política pública y ver cómo implementará o mejorará los planes de trabajo de la OPM”, indicó.

En diversas instancias, dijo, Rivera Sierra cuestionó públicamente la falta de un plan de trabajo en la OPM, por lo que es importante conocer qué hará distinto. “Los retos siguen siendo los mismos, falta de empleomanía y reducción de presupuesto”, puntualizó Morán.

En un turno asumido durante el inicio de la quinta sesión ordinaria, la también senadora penepé Keren Riquelme dijo que quien asuma el cargo debe ser una persona de consenso, pero más allá “tiene que tener el interés de proteger a las mujeres por encima de cualquier agenda, ya sea política o de género”.

Agregó que debe ser una mujer que no represente o pertenezca a grupos que buscan adelantar agendas contrarias a la política pública del gobierno de turno.

“Tiene que haber tenido un récord de defender a las mujeres en toda situación y que no haya imperado el silencio cuando la mujer a defender es fuera del partido, contrario a una ideología o a una creencia suya”, planteó.

Otro que prefirió no asumir posturas fue el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau. “Tengo que decirte que no sé quién es. Estuve fuera de vacaciones bastante tiempo, llegué ayer (domingo), así que cuando haga una evaluación de ella, profesional, me podré expresar”, indicó en entrevista.

María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), reconoció la trayectoria de Rivera Sierra, pero sostuvo que lo “prudente” es esperar a que se complete el trámite legislativo para emitir una posición puntual. “Creo que es importante que se reconozca que la OPM no es la única entidad responsable del tema del género. Creo que es injusto depositar esa carga únicamente sobre una estructura que, además, no cuenta con los recursos suficientes para hacer su tarea”, señaló.

De otra parte, la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, se expresó en contra de la designación. “Vilmarie Rivera Sierra... tiene un récord claro en pro de la perspectiva de género. La perspectiva de género como enfoque para atender los distintos asuntos que afectan a las mujeres ha probado ser un fracaso absoluto en los países donde llevan décadas impulsándolas”, argumentó la legisladora.

Alegó que, con la designación, el gobernador “complace el feminismo radical en el país”. Sostuvo que la OPM debe ser “liderada por alguien que busque atender los problemas reales de las mujeres en el país, mediante soluciones y enfoques multidisciplinarios efectivos”.

Rosamar Trujillo coincidió con el presidente del Senado, quien el domingo cuestionó el retraso del gobernador para designar una nueva procuradora de las Mujeres tras la renuncia de Lersy Boria, en agosto del año pasado. Sostuvo que al hacer una designación, el gobernador no puede solo considerar las credenciales sino también la realidad y necesidades del organismo a dirigir, así como el contexto social que vive el país.

A pocos días de iniciar el 2023, el país ha sido testigo de dos incidentes fatales de violencia de género. En ambas instancias, las víctimas fueron asesinadas mediante el uso de un arma de fuego.

“Ya el gobernador descargó su responsabilidad en su designación para el cargo de la procuradora de las Mujeres. Nos corresponde, como Senado, realizar la más exhaustiva evaluación de la nominada, conscientes de la crisis de violencia que se vive contra las mujeres del país”, indicó la senadora popular.

Reconocen su trayectoria

La senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Migdalia González, sostuvo que -por su experiencia al frente de la Red de Albergues y del Hogar Nueva Mujer- la nominada cumple con las exigencias incluidas en la Ley 20-2001 que creó la OPM.

“Cumple con todo lo que exige la ley y, sobre todas las cosas, sabe de la materia de los derechos de las mujeres, así que estaremos bien pendientes al proceso de confirmación, que se dé como se tiene que dar y que, si hay alguna duda entre los miembros de la Comisión de Nombramientos, pueda ser aclarada por el bien de todas las mujeres”, sostuvo.

Según el mencionado estatuto, la designada a este cargo debe ser una mujer de “reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen, por su respeto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”.

Desde 2004, Rivera Sierra ha dirigido el Hogar Nueva Mujer. También, preside la Red de Albergues de Violencia Doméstica y formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, favoreció la designación de Rivera Sierra. “Me parece que ese nombramiento cumple con todos los requisitos del cargo y, además de eso, tiene el aval de las organizaciones de mujeres y feministas, que es algo que ha hecho falta en las últimas veces que se ha hecho ese nombramiento”, expresó Rivera Lassén.

Recordó que la Ley 20-2001 establece que se trata de “una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública”. Afirmó que el organismo tiene que contar con los recursos humanos y económicos para implementar sus responsabilidades. “Eso incluye tener una procuradora en propiedad que tenga el conocimiento y la experiencia necesarias para realizar las funciones propias del puesto”, expuso Rivera Lassén.

Espaldarazo del sector civil

Fuera del Senado, la designada ha recibido también el apoyo de diferentes organismos, como lo son el Colegio de Profesionales del Trabajo Social que, a través de su vicepresidenta, Jennifer Montalvo, sostuvo que Rivera Sierra cuenta con la trayectoria e integridad para asumir la dirección de la OPM.

“Las muertes de las mujeres en el país han dejado a crías sin sus madres y familias destrozadas por la pérdida de un ser amado. Ante este panorama crítico para el país, esta designación es necesaria para continuar con la implementación de políticas, programas y servicios que les hagan justicia a las mujeres que experimentan a diario las diferentes manifestaciones de la violencia machista y patriarcal”, señaló Montalvo.

Sostuvo que las situaciones de violencia que ocurren a diario en el país exigen que la Asamblea Legislativa cumpla con su deber ministerial de atender la designación con los más altos estándares éticos y con prontitud para garantizar la continuidad de los servicios en la OPM. “Estaremos militante, junto con otras colectividades, para resistir el intento de cualquier proceso atropellado que afecte los servicios de la OPM”, puntualizó Montalvo.

El Centro Unido de Detallistas se unió al grupo de entidades que respaldó la nominación. “Las posturas de la nominada siempre han sido de apertura y de acciones afirmativas. Sabemos que la seguridad de las mujeres es un tema que requiere prioridad y agenda integral y Rivera Sierra cuenta con la experiencia y visión para lograr los consensos necesarios”, manifestó Lourdes M. Aponte Rodríguez, presidenta del CUD.

Mientras, las directoras de albergues de violencia de género unánimemente apoyaron la nominación de Rivera Sierra. “Vilmarie cuenta con una experiencia probada en el desarrollo de alianzas interagenciales y es una voz conciliadora entre diversos grupos. Nos consta que será un baluarte para el trabajo en pro de las mujeres desde el espacio de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, comentó Lisdel Flores, vicepresidenta de la Red Nacional de Albergues.