A pocos días de que inicie la primera sesión ordinaria del cuatrienio, y con ello, la evaluación de los nombramientos de la gobernadora Jenniffer González , Rivera Schatz insistió en que “algunos sectores han planteado que hay que examinar con detenimiento de qué se trata (la orden administrativa), porque crea una percepción que quizás no es correcta, pero queremos profundizar sobre eso”.

“De la misma manera que la gobernadora creó un comité para los temas de energía, contributivo o permisos, el secretario designado pudo haber creado un grupo de trabajo de personas entendidas en la materia que repasaran eso, y no en cuanto al caso de Lajas solamente, sino en todo Puerto Rico. Puede haber personas que tengan algún derecho y puede haber otros que estén violando la ley. Eso debió examinarse por un grupo más amplio” , opinó Rivera Schatz.

El Nuevo Día contactó a la exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez Vega , quien ordenó la pesquisa contra los suegros de González, pero respondió que, por el momento, no emitirá expresiones. En entrevista previa antes de dejar el cargo , Rodríguez Vega había recomendado continuar con el proceso administrativo que el DRNA llevaba contra de los suegros de la gobernadora.

“No sabemos cuántas querellas hay, cuánta gente pudiera estar en violación o no; si, en efecto, hubo procesamiento selectivo o no... Todos esos datos tienen que examinarse con detenimiento. (La orden de DRNA) deja sin efecto todas las investigaciones”, declaró Rivera Schatz, acompañado del nuevo portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Gregorio Matías.