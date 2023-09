Miembros de la academia, exgobernadores y expertos en derecho expresaron este miércoles reservas respecto a un proyecto de ley que transformaría la manera en que se nombran los jueces, por entender, entre otras cosas, que podría ser inconstitucional.

“La Constitución establece cómo se nominan y confirman los jueces. Una ley que cambie, que interfiera con ese proceso así de directo, va, a mi juicio, tener retos que pudiera no rebasar”, subrayó el exgobernador Alejandro García Padilla.

El también abogado defendió el proceso de selección actual -mediante el cual el gobernador hace las designaciones y requiere la confirmación del Senado- y sostuvo que, en aquellas instancias en las que se ha fallado en algún nombramiento, no ha sido por el proceso, “sino por vicios en el nominado”.

“Nuestro sistema funciona cuando el nominado ha sido o ha honrado el nombramiento que se le ha hecho”, afirmó el político del Partido Popular Democrático (PPD).

Entre los jueces que nombró García Padilla como gobernador, está el de la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, cuya designación fue aprobada en el Senado sin ser evaluada en vistas públicas.

“No es que no se discuta (el proyecto de ley), no es que no procuremos mecanismos para mejorar el proceso de confirmación de jueces, es que no reduzca la capacidad que la Constitución le da al gobernador y a la Asamblea Legislativa”, aseveró.

Por años, diversas voces han levantado preocupación sobre el proceso que se sigue para nominar y elegir a los miembros de la Judicatura y las posibles consideraciones político partidistas que pesan sobre el trámite, lo que ha provocado que se realicen diversos esfuerzos intentando “eliminar” o “minimizar” dicha impresión.

El Proyecto del Senado 1125, de la autoría de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, propone crear la Comisión de Nombramientos a la Judicatura, que estaría integrada por nueve personas, seis de ellas nombradas por el gobernador. Tal y como ocurre bajo el sistema actual, los candidatos deberán contar con el consejo y consentimiento del Senado.

Una vez constituida, la Comisión tendrá la responsabilidad de establecer los procesos para recibir solicitudes de los candidatos, su evaluación y hacer las recomendaciones al gobernador para cada una de las vacantes disponibles. El organismo también tendría que publicar los comentarios hechos al Ejecutivo, así como los fundamentos para rechazar algún candidato.

Oposición a que recomendaciones se hagan públicas

El exgobernador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis Fortuño también expresó reparos con la medida, pero particularmente respecto al hecho de que las recomendaciones se hagan públicas. El efecto práctico de esto, aseguró, sería que excelentes candidatos a la Judicatura se abstengan de someter sus nombres.

“La publicación de dichos nombres abrirá un proceso de presión política, muchas veces público o de cabildeo al gobernador”, aseveró el exmandatario, quien también objetó la posibilidad de que el organismo implique gastos y burocracia adicional con la promulgación de los reglamentos que regirán el proceso evaluativo.

Fortuño, quien participó del panel a distancia, no favoreció tampoco que se limite a 30 días el término que tendría el gobernador para evaluar las recomendaciones.

El catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Luis Muñiz Argüelles, contrario a la postura de Fortuño, favoreció que el proceso de recomendación y selección de jueces sea público.

“Es el proceso público el que va a garantizar que se seleccionen los jueces, no por su relación política, sino por sus méritos intrínsecos... ¿Eso va limitar el número de candidatos que va a ser nominado? Sí. Pero vamos a garantizar una mejor Judicatura, no desde el punto de vista político partidista, sino desde el punto de vista de formación”, afirmó.

Muñiz Argüelles insistió en que es “importantísimo” que los candidatos sean seleccionados por sus dotes, más allá de los criterios políticos, como la trayectoria social. Agregó, citando ejemplos como el recién proceso judicial llevado en contra de la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales, que hoy la política partidista no incide en las decisiones de los jueces, contrario al proceso de selección de los togados.

Al igual que García Padilla, el exjuez y expresidente de la Cámara de Representantes Carlos Vizcarrondo expresó preocupación por la posible inconstitucionalidad del esquema propuesto en la medida legislativa y sugirió enmiendas.

“El lenguaje actual parece sugerir que el señor gobernador vendrá obligado a escoger un candidato de la terna que someta la comisión... Este mandado estaría limitando la facultad constitucional única y exclusiva que tiene al gobernador para designar un juez”, señaló Vizcarrondo.

En la conversación -que se llevó a cabo en el Capitolio- también participó el catedrático asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Jorge Farinacci; el decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Moreno, y los expresidentes del Colegio de Abogados y Abogadas Arturo Hernández y Eduardo Villanueva. También dijo presente la licenciada, profesora y exjueza Sonia Vélez.

“Sin importar por qué alternativa se opte, la reforma del sistema de nombramiento judicial en Puerto Rico necesariamente requiere de mucho desprendimiento, de sentido del poder político para lograrlo. Es ahí su complicación, su desafío, su dificultad y sus retos”, subrayó Hernández.