El caucus popular en el Senado discutió ayer dos enmiendas que podrían inclinar la balanza para que ciertos senadores voten a favor del proyecto que prohíbe las terapias de conversión, supo El Nuevo Día.

Una de las enmiendas busca “aclarar” el lenguaje de la medida que propone prohibirle a entidades la aplicación de estas llamadas terapias. En el proyecto se refieren a “ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental”. Con el nuevo lenguaje a proponerse, se dejaría aún más claro que la prohibición no aplica, por ejemplo, a iglesias.

La otra enmienda lo que busca es eliminar el lenguaje de lo que no constituye una terapia de conversión. El proyecto dispone que una terapia de conversión no será “aquella práctica que provee aceptación, apoyo y comprensión o facilita el obtener ayuda, apoyo y exploración y desarrollo de la identidad, incluyendo intervenciones neutrales de orientación sexual para prevenir conducta ilegal o prácticas sexuales inadecuadas, que pudieran tener en riesgo su salud física o mental siempre que dicha práctica no busque cambiar la orientación sexual o identidad de género del individuo”.

El nuevo lenguaje aclararía que no se están fomentando las terapias afirmativas, que son procedimientos aceptados por la ciencia dirigidos a ayudar al individuo a aceptar su orientación sexual. Detractores de la medida plantean que ese lenguaje de alguna forma puede dar paso a tratamientos hormonales a menores.

Esta tarde, el senador independiente José Vargas Vidot, quien ha tenido a su cargo evaluar la medida como presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, indicó que la enmienda en cuanto a las entidades no es necesario ya que la medida es lo suficientemente clara en cuanto a que no aplica a entidades religiosas o religiosos.

En cuanto a la enmiendas sobre las terapias afirmativas, señaló que quiere hablar del tema con los expertos que tomaron la palabra durante los dos días de vistas públicas del proyecto.

“Eso se puede hablar con los grupos”, dijo Vargas Vidot. “El proyecto va más allá y dice específicamente qué es una terapia de conversión y qué no lo es. Por ahora quiero ver en blanco y negro el lenguaje que van a presentar para entonces hablar con los psicólogos y psicólogas que participaron en el proceso”.

El Proyecto del Senado 184 ya salió de la comisión que dirige Vargas Vidot y podría bajar por descargue en cualquier momento.