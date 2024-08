“Hay contratos buenos y hay contratos malos, hay hipotecas buenas y hay hipotecas malas...de la misma manera tenemos que plantear que hay alianzas buenas y hay alianzas malas”, aseveró el líder cameral. “LUMA es a la cañona, es my way o the high way. Yo tengo grandes diferencias, y vuelvo y digo, no es la alianza, es LUMA, es cómo se redactó ese contrato”, afirmó.