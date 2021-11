El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, adelantó ayer, jueves, que se propone discutir con líderes de los demás partidos cambios al Código Electoral con la intención de presentar un proyecto de ley a esos fines en enero próximo.

En entrevista con El Nuevo Día, Dalmau Santiago admitió que la medida a trabajar contempla enmiendas al Código Electoral y no su derogación como prometió el PPD en el 2020.

“Hay un plan de trabajo y recibimos insumo de todos los sectores. Trabajar con el diálogo. No queremos un proyecto que sea atacado. Si logramos un acuerdo, espero que, en las primeras semanas de enero, podamos presentarlo”, dijo el también presidente del Senado.

A la pregunta sobre si enmendar el Código Electoral, en lugar de derogarlo, incumple la promesa del PPD, Dalmau Santiago respondió: “El resultado de las elecciones es un gobierno compartido, así que a lo que aspiramos es a código que sea bueno para todo el mundo, todos los partidos y todas las partes”.

PUBLICIDAD

“Si llegamos a unos acuerdos ahora en diciembre, (la idea es) presentarlo (el proyecto de ley) y hacer los cambios que haya que hacer”, agregó.

El gobernador Pedro Pierluisi ha anticipado que no avalaría con su firma la derogación del Código Electoral.

Dalmau Santiago se mostró esperanzado en cumplir con el plan de trabajo para terminar la aprobación de las enmiendas antes de que la Comisión Estatal de Elecciones realice cambios impuestos por el Código que deben darse el próximo año.

Dalmau Santiago había encomendado al entonces comisionado electoral, Gerardo “Toñito” Cruz, confeccionar el nuevo Código Electoral, tarea que culminó en junio pasado, confirmó a El Nuevo Día.

Pero Dalmau Santiago sostuvo que el trabajo de Cruz “no es una camisa de fuerza”.

“Eso fue ya parte de un insumo del pasado. Ahora, se está trabajando con los insumos de los partidos políticos que han presentado sus sugerencias o sus ideas. No se descartó. Hay algunas ideas que se aceptaron y otras no”, dijo Dalmau, aunque no quiso dar detalles para no arruinar cualquier consenso.

Solo se limitó a decir que han logrado consenso en 23 áreas electorales.

Entretanto, Cruz reiteró que si el PPD no deroga el Código Electoral y solo lo enmienda, no debe contar con él o su peritaje para atender el tema.

“Todo el Partido Popular sabe que si nosotros vamos a las elecciones con este Código, ponle el sello quién va a ganar. Está diseñado para que ellos (los penepés) ganen”, dijo, recordando que el Código Electoral fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Partido Nuevo Progresista en junio del 2020 tras una sola vista pública.

PUBLICIDAD

Al igual que Dalmau Santiago, dijo que se debe actuar en enero, aunque lo idóneo hubiese sido que ya se hubiese discutido un proyecto en consenso.

“Los principales cambios de este código son detrimentales para los partidos de minoría. Hay que trabajar antes del verano del 2022 cuando entran esos cambios”, advirtió.