El representante popular Ángel Matos aseguró en la tarde de hoy, martes, que el marbete conmemorativo del “Hit 3000″ de Roberto Clemente no necesita de la aprobación de la familia del fenecido deportista.

Horas antes, Luis Roberto Clemente, uno de los hijos del astro boricua, se distanció junto a su familia de la decisión del gobierno de Puerto Rico de imponer un donativo obligatorio de $5.00 adicionales al costo del permiso, al tiempo que denunció que ni él ni nadie de la fundación que lleva el nombre de su padre fueron consultados para la utilización de su imagen.

“Dejamos claro que esta iniciativa no requiere permiso, endoso, visto bueno de la familia Clemente y mucho menos cederemos a reclamos de comisiones o regalías, por un acto en homenaje a nuestra gloria del deporte, como lo fue Roberto Clemente. Quien ostente tan ilustre apellido y no lo honre con obra, simplemente adolece de humanidad ni de buen espíritu”, indicó en declaraciones escritas el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes.

La imagen de Roberto Clemente es utilizada en los marbetes emitidos por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) durante este año.

Por otro lado, Matos reiteró que los fondos recaudados no pasarán a Ciudad Deportiva Roberto Clemente Inc. ni a los familiares del beisbolista.

“Que el pueblo de Puerto Rico tenga meridianamente claro que ni un centavo de este recaudo pasará a ciudad deportiva Roberto Clemente Inc. ni a ningún familiar que por los pasados 45 años ha tenido la ciudad deportiva y no empece a los más de $30,000,000 gastados allí y para vergüenza del planeta las instalaciones estén abandonadas”, dijo el representante.

El proyecto para esta iniciativa lo radicó Matos en marzo del año pasado. El gobernador Pedro Pierluisi convirtió la resolución en ley en agosto. El arte final se anunció en diciembre pasado.

La secretaria del DTOP, Eileen M. Vélez Vega, precisó hoy, durante entrevista telefónica con El Nuevo Día, que el alza de $5 en el marbete y de $21 en la tablilla se viabilizó mediante las resoluciones 16 y 17 aprobadas en la pasada sesión ordinaria legislativa y la agencia que dirige solo lo pone en vigor desde este año.

“Queremos aclarar que ni la Fundación Roberto Clemente y mucho menos mi familia tiene injerencia sobre este cargo, y más aún, no somos los beneficiados de este fondo. De hecho, no se procuró nuestra aprobación para utilizar la imagen de nuestro padre en los marbetes y en las tablillas conmemorativas. Imagen a la que legítimamente tenemos los derechos de uso. Además, el gobierno de Puerto Rico no buscó ni obtuvo la aprobación de otras entidades que reclaman los derechos involucrados en la imagen. Por los pasados meses, hemos hecho varios intentos de aclarar la situación con diferentes ramas del gobierno, sin éxito”, añadió Clemente, hijo, aclarando que la fundación que dirige es una institución sin fines de lucro.

El marbete y la tablilla son conmemorativos del 50 aniversario del momento en que Roberto Clemente conectó el hit 3,000 en el Béisbol de Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés) el 30 de septiembre de 1972, solo tres meses antes de su trágica muerte.

Clemente falleció el 31 de diciembre de ese año cuando el avión en que llevaba suministros para las víctimas del terremoto de Managua, en Nicaragua, cayó al mar a solo minutos de haber despegado del aeropuerto de Isla Verde.