Cómo atenderá el rezago educativo de miles de estudiantes a raíz de la pandemia y cuál es el plan para manejar la falta de escuelas en el sur de la isla fueron las interrogantes que se repitieron hoy, en el Senado, como parte de la discusión sobre el nombramiento de Elba Aponte Santos a la secretaría de Educación. Y la nominada no proveyó respuestas precisas.

Al mismo tiempo, pese a que Aponte Santos defendió el reinicio de clases presenciales en marzo, en la vista pública ante la Comisión senatorial de Nombramientos, reconoció que el regreso a la escuela no se ha concretado según previsto. “Se están recibiendo, aunque lleguen tres niños al grupo”, comentó.

La secretaria designada de Educación precisó que unos 2,585 estudiantes en toda la isla acuden a 120 escuelas, pero aclaró que esa cifra varía a tono con los informes semanales de riesgo de transmisión del COVID-19 provistos por el Departamento de Salud.

Esta es la primera vez que la funcionaria ofrece datos oficiales sobre la asistencia estudiantil y la cantidad de escuelas públicas reabiertas en medio de la pandemia, desde mediados de marzo pasado.

Adelantó que, la semana próxima y a pesar del repunte de casos positivos al virus, 70 escuelas adicionales a las 120 que están en funciones podrían comenzar clases presenciales.

Aponte Santos admitió que un número indeterminado de escuelas no estarán listas para abrir en agosto, para el inicio del próximo año escolar.

Asimismo, dijo que 41 escuelas de la zona sur, la más afectada por los terremotos de enero del 2020, están destruidas y requieren ser demolidas.

Para los estudiantes de esa región, dijo que se propone crear escuelas modulares. Mencionó que la Junta de Supervisión Fiscal identificó $26 millones para esos fines. “Ya se sometió el proceso para la compañía que le toque. Ya estamos encaminados e identificamos los fondos”, sostuvo la designada, quien argumentó que también contaba con $5 millones en fondos estatales y $115 millones federales para complementar esa iniciativa.

“Las que sean necesarias”, respondió Aponte Santos cuando los senadores le cuestionaron cuántas escuelas modulares establecería en el sur de la isla.

Sobre las medidas tomadas durante la emergencia del COVID-19, indicó que, aunque la agencia adquirió 301,030 computadoras portátiles y tablets para el estudiantado, lograron entregar el 91% de las máquinas porque algunos padres y madres no recibieron el equipo por entender que no atendía sus necesidades, no querían asumir responsabilidad por el mismo o no lo recogieron.

La funcionaria añadió que solo 260 de 855 escuelas públicas cuentan hoy con conexión al internet o wifi. La meta, abundó, es que, al 31 de julio, todas las escuelas cuenten con conexión.

A preguntas de varios legisladores sobre cómo lidiará con el rezago de los estudiantes, Aponte Santos habló de la posibilidad de ofrecer “campamentos educativos en verano” y clases los sábados. “Si tenemos que dar cursos sabatinos, así lo haremos”, dijo.

Los campamentos, precisó a preguntas de la prensa durante un receso en la vista, pudiesen ser ofrecidos por maestros jubilados para respetar el período de vacaciones de los educadores regulares. Pero no ofreció estimados de cuántos maestros necesitaría para cumplir la meta.

Mencionó que el Departamento de Educación trabajó un método de evaluación para medir el nivel de rezago de los estudiantes, tras ver interrumpidas las clases a causa de la pandemia. Ese análisis se realizará este mes, agregó.

Igualmente, en la vista, habló -sin ofrecer más detalles- de un acuerdo colaborativo con la Universidad de Puerto Rico, por $20 millones, para impartir tutorías a los alumnos en las materias de Inglés y Matemáticas.

Imagen de la vista de hoy en el Senado.

En agenda alza salarial para el magisterio

La titular de Educación afirmó que una de sus metas, respecto a los maestros, es aumentar su sueldo base mensual, que es de $1,750. “Nuestra expectativa es hacer el ajuste necesario por escala salarial”, dijo inicialmente, cuando se le cuestionó cuánto aumentaría el salario de los maestros.

Más tarde, comentó que favorece un alza salarial de $125 mensuales.

El presidente del Senado y de la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau, le preguntó cómo evaluaba el desempeño de Educación en medio de la pandemia. “Para mí, fue excelente”, respondió la nominada.

El senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, preguntó a Aponte Santos por qué Educación insistía en llevar los estudiantes a las escuelas cuando muchos padres no estaban de acuerdo en enviarlos.

“Usted insiste en señalar que esto es un éxito, lo que ha estado ocurriendo”, sentenció Bernabe.

“No estaban listos”

Durante un receso de la vista del Senado, que se extendió por más de cinco horas, Dalmau opinó que Educación no debió reabrir los planteles escolares. “No debieron abrir. No estaban listos. Ella misma (Aponte Santos) lo acepta”, sostuvo.

De paso, dejó clara su insatisfacción con las respuestas de la designada.

“Hay 41 escuelas en el área sur que no funcionan, o sea, que no pueden ser rehabilitadas. Hay que demolerlas. Cuál es el plan concreto para trabajar con eso”, planteó el líder senatorial cuando los periodistas le increparon sobre las respuestas de la designada respecto al rezago estudiantil y la situación en el sur.

Reconoció que las contestaciones de Aponte Santos no fueron claras sobre esos temas. “No esperamos que lo haga por arte de magia. Ella lleva tres meses en el cargo, pero tiene que tener ya un equipo de trabajo diseñando eso. Eso pasó hace más de un año. El dinero está aprobado”, continuó el legislador, quien no quiso adelantar cómo votaría sobre el nombramiento.

Dalmau descartó que haya una segunda vista de confirmación porque, según dijo, algunas personas interesadas en deponer emitieron sus declaraciones por escrito.

Aponte Santos se mostró confiada en que su designación reciba el aval de los senadores. “Estoy confiada en que hemos hecho mucho trabajo en este tiempo. Nosotros, básicamente, no hicimos una transición. Nos pusimos a ejecutar”, señaló.

Pero las expresiones de Aponte Santos chocaron con el interrogatorio constante de los senadores, particularmente los populares Ramón Ruiz Nieves y Marially González Huertas, y la independentista María de Lourdes Santiago.

Ruiz Nieves y González Huertas confrontaron a Aponte Santos con su manejo en torno a la falta de planteles en el sur. Ambos recordaron que sostuvieron una reunión con la funcionaria, el 5 de enero, en la que no obtuvieron respuestas a sus preguntas. “El 5 de enero, no se hizo nada en esa reunión, y usted lo sabe. Yo estuve presente allí. Se fue porque tenía una reunión y usted lo sabe”, puntualizó González Huertas.

“No es hasta la fecha del 23 de marzo que se habla del Plan de Desarrollo de las Escuelas para la Zona Sur, cuando se viene hablando de este problema desde que usted comenzó el 2 de enero, (de la necesidad) de que haya atención inmediata”, sentenció, por su parte, Ruiz Nieves.

Aseguró que, pese a los pedidos a Aponte Santos desde febrero, no había tenido respuesta. “Todos sabemos que esos salones modulares que usted propone no van a estar construidos en 30 días. Vamos a la realidad”, añadió Ruiz Nieves.

La designada secretaria de Educación refirió las preguntas del senador al mencionado plan y dijo que le enviaría una copia. “Quisiera ya tener estas escuelas arregladas, pero hay unos procesos que tenemos que llevar y unos análisis”, indicó.

Santiago, por su parte, planteó que Educación “le adeuda cientos de terapias a los estudiantes de Educación Especial”. La secretaria aseguró que, a esos alumnos, se le repondrían las terapias, y reveló que, a más de tres meses de que comenzara la vacunación contra el COVID-19, el 8 de abril comenzará la inoculación de los jóvenes de Educación Especial mayores de 16 años.