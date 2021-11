Miembros de la Legislatura, incluyendo de la mayoría popular y el propio secretario designado de Educación, Eliezer Ramos Parés, están a la expectativa de lo que decidan finalmente el gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes legislativos sobre si se convocará una sesión extraordinaria y qué medidas serían atendidas.

Pierluisi, por un lado, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que convoque a una sesión extraordinaria. El Nuevo Día supo que una de las medidas que podría ser incluida en una convocatoria, a ser anunciada la semana que viene, es la medida de administración, ya trabajada de alguna manera u otra en ambas cámaras legislativas, que prepara al Departamento de la Familia para cumplir con la ley federal Family First.

“El gobernador ha indicado que, de convocar una Sesión Extraordinaria, sería por alguna medida que requiera atención urgente y no se deba esperar hasta el comienzo de la próxima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa para su consideración y aprobación. El gobernador dió el ejemplo de alguna medida necesaria para evitar la pérdida de una cantidad significativa de fondos federales. Como ha indicado el gobernador Pierluisi, las medidas deben atenderse en las Sesiones Ordinarias, y la convocatoria a Extraordinaria no debe ser una norma, sino la excepción. A mediados de la próxima semana anunciará su decisión”, indicó la portavoz de Pierluisi, Sheila Angleró

El portavoz penepé en el Senado, Carmelo Ríos, confirmó el dato sobre el proyecto de Family First, pero dijo no tener completa certeza de si habrá una sesión extraordinaria.

“Cuando hablé con el gobernador hace dos días me dijo que lo estaba considerando”, dijo Ríos al asegurar desconocer cuando Pierluisi haría un anuncio sobre una convocatoria o sobre la determinación de no hacerla. Sí dijo que tendría a los senadores penepés disponibles si se convocara la extraordinaria.

Este pasado lunes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez indicó a periodistas que él tenía la intención de abrir e inmediatamente cerrar cualquier sesión legislativa activada por una convocatoria del gobernador. No obstante, esta mañana el portavoz popular en la Cámara, Ángel Matos García, indicó que el líder cameral se refería al Proyecto de la Cámara 3, también conocido como la reforma laboral, sobre el que ya la cámara baja pasó juicio y votó a favor de la medida.

“El proyecto de Family First se tiene que ver. A partir de enero se podría perder una millonada”, dijo Matos García.

Sin embargo, en un comunicado de prensa autorizado el 3 de noviembre por Burgos y la senadora Rosamar Trujillo, quienes atendieron la medida en vistas públicas conjuntas, indicaron que el no aprobar la medida no significa que el Departamento de la Familia quedará “inoperante”, aunque sí permite que la agencia tenga acceso a lo que se conoce como fondos Título IV para servicios y programas de prevención para los menores.

“No hay ninguna razón para hacer un trabajo a la prisa, pues el gobierno federal le concedió a la agencia hasta el 2024 para poner en vigor la implementación del Family First, según reseñado en la prensa del país”, indicaron.

Matos García envió una carta a Pierluisi el 18 de noviembre solicitando al ejecutivo que incluya una serie de medidas en una posible sesión extraordinaria como la que obliga a los miembros del DMO radicar informes financieros en la Oficia de Ética Gubernamental, la medida que crea el Distrito Deportivo Roberto Clemente en Carolina y la nueva versión de un proyecto ya vetado por Pierluisi: el que separa a la Compañía de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

“No me sorprendería que el lunes haya noticias”, dijo Matos García al anticipar un pronunciamiento de Hernández Montañez, quien no ha contestado una petición de entrevista de El Nuevo Día. No obstante, el propio portavoz popular en la Cámara dijo tener dudas sobre si Pierluisi convocará la Sesión Extraordinaria y se basó en las advertencias del portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, sobre la supuesta intención del Senado de rechazar nombramientos del Ejecutivo como el Ramos Parés.

“Hay un riesgo político de que se le estrelle un nombramiento”, dijo Matos García.

Independientemente de las intenciones de Pierluisi, Matos García indicó que él quisiera que la Cámara se autoconvoque para atender finalmente trámites pendientes de la Comisión de Ética. Por ejemplo, la representante Mariana Nogales Molinelli ya respondió a tres asuntos: la determinación de la Comisión de Ética en cuanto a su autoreferido, la querella presentada por el director de la Oficia de Ética Gubernamental y la querella presentada por el superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo.

Ya trascendió que, en cuanto al autoreferido de Nogales Molinelli por omitir cierta información en sus informes financieros, la Comisión de Ética determinó unánimemente multarla en $2,000.

Si la Cámara se autoconvocara, igualmente se atenderían querellas presentadas contra los representantes penepés Wanda Del Valle y Er Yazzer Morales.

“Me parece importante que el país entienda que hemos atendido cualquier queja o querella con la prioridad que se merece, que la Cámara no va irse de Navidad dejando cosas importantes pasar a un segundo plano”, dijo Matos García.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no ha estado disponible hoy para El Nuevo Día, pero previamente había indicado que esperaba tener listo para esta semana el calendario de vistas públicas de la Comisión de Nombramientos y que esperaba que la nominación de Ramos Parés fuera la primera en ser evaluada públicamente. Su portavoz, Ángel Raúl Matos indicó que no había información nueva sobre el calendario de vista púbicas ni sobre una posible sesión extraordinaria.

PENDIENTE ELIEZER RAMOS PARÉS

En entrevista con este diario, Ramos Parés indicó que no ha sido citado. De hecho, no ha completado la entrega de documentos. Uno que sí completó el proceso, Enrique Völckers Nin (jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, tampoco ha sido citado por el Senado.

“Estoy compilando documentos y espero hacer una entrega la semana que viene”, dijo Ramos Parés. “No se me ha citado, pero sí se me adelantó que estuviera al pendiente porque pudiera ocurrir en cualquier momento”.

Ramos Parés, sin revelar nombres, indicó que ha tenido comunicación con los senadores desde que fuera nombrado en propiedad para dirigir el Departamento de Educación y que él anticipa que su nominación será atendida con prontitud.

“El año está terminando y sobre el nombramiento del secretario de Educación, los senadores han expresado que lo quieren atender lo antes posible”, dijo Ramos Parés al señalar que, si bien muchos senadores ya lo conocen, algunos quieren tener reuniones uno a uno con él antes de pasar juicio sobre su nominación.

El portavoz popular Javier Aponte Dalmau ha dicho Ramos Parés no tendría los votos para ser confirmado si no remueve de su posición al excomisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, quien se desempeña como subsecretario de Educación.

Ramos Parés ha dicho que Sánchez permanecería en su cargo y Dalmau Santiago ha dicho que Aponte Dalmau, en ese particular, solo habla a nombre de él.

¿Tiene el apoyo?, se le preguntó a Ramos Parés.

“Te diría que sí. La retroalimentación que he tenido, antes y después del nombramiento es que hay satisfacción con mi desempeño”, dijo Ramos Parés.

El senador popular Ramón Ruiz Nieves indicó que, si bien el Senado puede celebrar vistas públicas para ver los nombramientos e incluso autoconvocarse para votar sobre ellos, él anticipa que ese último paso no se daría y las nominaciones serían votadas a partir de enero.

SIN RESOLVERSE LA QUERELLA CONTRA ALBERT TORRES

De otra parte, la Comisión de Ética del Senado tiene hasta el 28 de noviembre para tomar una decisión final sobre la querella contra el popular Albert Torres Berríos.

El organismo tiene la opción de solicitar una prórroga de 15 días, pero esta mañana Dalmau Santiago, a través de un portavoz, dijo que no tiene información sobre el asunto.

La presidenta interina de la Comisión de Ética, Marially González, no ha contestado una petición de entrevista de El Nuevo Día.