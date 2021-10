Dorado - Horas antes de que la jueza federal Laura Taylor Swain los atendiera en una vista pautada para mañana, lunes, el liderato del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes junto con su contraparte del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero no solo de ese cuerpo, sino también del Senado, se reunió en Dorado y llegaron un acuerdo que permitiría la aprobación de legislación para aprobar el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

Al encuentro, no acudió el presidente del Senado, José Luis Dalmau, o algún representante suyo, confirmó El Nuevo Día.

Por ende, las partes que acudieron a la reunión y suscribieron un documento se disponen a buscar la firma de Dalmau.

El líder senatorial, según dijo a este medio, fue invitado a la reunión, en el restaurante El Ladrillo, en Dorado, pero tuvo que declinar porque tenía un compromiso previo. Precisó que estaba en la conmemoración del natalicio de Rafael Hernández Colón y la presentación de su ultimo libro.

“Con la reunión que sostuvimos hay un entendimiento en términos de aceptar el primer lenguaje que surgió en la Cámara de Representantes para proteger las pensiones presentes y futuras”, dijo el portavoz cameral del PNP, Carlos “Johnny” Méndez.

Ese lenguaje garantiza que las pensiones no serán tocadas ni las de los empleados del gobierno que hoy día están activos y acumulan para su retiro.

El homólogo de Méndez en el Senado, Thomas Rivera Schatz, no quiso hacer expresiones, por el momento, hasta tanto no se obtenga la firma de Dalmau.

“Pero puedo decir que estoy contento”, dijo el senador vía telefónica.

La reunión no fue divulgada a la prensa y no estuvo claro de quién fue la iniciativa. Por un lado, Rivera Schatz dijo a preguntas de este medio que “nos pusimos de acuerdo todos”, mientras que su contraparte en la Cámara dijo que fue el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quien cito.

“Para nosotros, en la Cámara de Representantes es un honor que nos hayan permitido participar del proceso de deliberación interno en el Senado para poder culminar con el proceso legislativo que le permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra. En el día de hoy, pudimos discutir un lenguaje aclaratorio de enmiendas para atender las dudas que se han ventilado en la última semana y media, y con las cuales no tenemos reparos”, dijo Hernández a El Nuevo Día.

Además de Hernández, Méndez y Rivera Schatz, en la reunión estuvieron el secretario de Estado, Omar Marrero; el portavoz alterno del PNP, Carmelo Ríos, y el presidente de la comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa.

El gobernador en declaraciones escritas enviadas a este medio reiteró su postura de que no hayan reducciones a las pensiones de los jubilados del gobierno. Recalcó que la Junta accedió a no hacer recortes.

“He sido firme en que es esencial proteger a los pensionados porque ya han sufrido recortes y cualquier reducción adicional es innecesaria, tanto por razones fiscales como de equidad. Aplaudo el que finalmente la Junta de Supervisión accedió a eliminar la reducción del beneficio mensual, lo que nos ha acercado significativamente a lograr para el pueblo de Puerto Rico un acuerdo de ajuste de deuda que se pueda confirmar”, afirmó el gobernador.

Recordó que el PDA aún no sido aprobado en la Asamblea Legislativa, un asunto que puede ser retomado este martes cuando el Senado sesiona. Es decir, un día antes de la vista con la jueza Taylor Swain, pautada para mañana a las 9:00 a.m.

La reunión urgente con la jueza federal surgió luego que no se pudiera aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, que viabilizaría el PDA, si es confirmado por el Tribunal federal, y permitiría la reestructuración de la deuda.

“Es importante resaltar que el proceso legislativo no ha terminado y que el honorable tribunal y la Junta de Supervisión deben conceder el tiempo adicional que la Asamblea Legislativa necesita para aprobar el proyecto de ley que viabiliza la emisión de los nuevos bonos reestructurados, pues seguimos trabajando con la confianza de que podemos lograrlo. Es necesario dejar atrás las posiciones inamovibles, ya que nuestro pueblo merece que lleguemos a un consenso que permita de una vez y por todas lograr el fin de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico”, dijo el gobernador.

“Apoyo los términos económicos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), el cual contempla concesiones significativas de parte de los bonistas y una reducción de la deuda del Gobierno por un 80%, eliminando más de $25,000 millones en deuda. La oportunidad de lograr esta histórica reestructuración de la deuda no se puede dejar pasar, y obviamente nos reservamos el derecho de objetar el Plan de Ajuste si la legislación necesaria no es aprobada y los pensionados no están protegidos adecuadamente”, agregó Pierluisi.

El presidente del Senado dijo el jueves que el Proyecto de la Cámara 1003 no tenía los votos, por lo que no lo bajaría a votación en el hemiciclo. La Cámara le dio paso al proyecto con 30 votos a favor y 15 en contra.