Tres profesores de derecho constitucional coincidieron hoy en que el Senado tiene la razón al plantear que la disposición del Código Electoral que deja en manos del Tribunal Supremo la selección del presidente y el presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) violenta la separación de poderes consignada en la Constitución.

Igualmente, indicaron que resulta improcedente cualquier argumento en torno a que la controversia no debe ser resuelta por la Legislatura y que se pretenda minimizar el reclamo del Senado popular de que no puede pretender controlar la selección de estas dos figuras porque así lo determinó el electorado en noviembre pasado.

“Desde el punto de vista del planteamiento sustantivo, el argumento de la separación de poderes, creo que el Senado tiene razón. Hay un serio problema de separación de poderes y hay un serio problema porque la Asamblea Legislativa en esa ley (el Código Electoral), al final del proceso, que es por etapas, le asigna al poder judicial, particularmente al Tribunal Supremo, el poder de identificar, seleccionar y aprobar y, por lo tanto, designar al presidente de la CEE. Eso es una función esencialmente del Ejecutivo y la Legislatura, no es judicial”, dijo el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos.

La controversia legal llegó a este punto luego de que los comisionados electorales no se pusieron de acuerdo para seleccionar unánimemente los ocupantes de estas posiciones y el Senado rechazó atender las nominaciones del gobernador Pedro Pierluisi.

Aunque el Senado y la Cámara de Representantes hubieran actuado, el Código Electoral les requiere una aprobación con dos terceras partes de los votos. Ramos y sus compañeros de facultad, Carlos Gorrín Peralta y Yanira Reyes Gil, coincidieron en que el texto de la ley fue diseñado para que el Supremo tuviera la última palabra.

“El otro problema que tienes es la concentración de poderes en una sola rama. El Tribunal Supremo tiene el poder nominador, el poder de revisar las decisiones de la CEE, incluyendo las del presidente y también puede destituir al presidente”, dijo Ramos al referirse a que el Código Electoral dispone que el Alto Foro tiene la facultad de designar el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones que atendería querellas contra el presidente y el presidente alterno.

Ramos señaló que un argumento que podría traer el Departamento de Justicia, llamado a defender la postura del gobierno, sería que el Senado no ejerció su poder de consentimiento, e incluso señaló que el Tribunal Supremo podría devolver la controversia al cuerpo legislativo para que tome una acción sobre los nominados del gobernador Pierluisi. “También se puede argumentar que no se ha sufrido daño, que el daño es autoinfligido o que el Senado no tiene standing”, enfatizó Ramos.

Ramos, de otra parte, cuestionó por qué se le requirió al Senado el mínimo de dos terceras partes de sus integrantes para confirmar a los funcionarios cuando ese requisito no existía en el pasado Código Electoral.

Gorrin Peralta, por su parte, describió el Código Electoral vigente como una “anomalía fundamental”.

“Resquebraja el escenario de pesos y contrapesos diseñado en la Constitución para evitar la concentración de poder”, indicó, al explicar que se trata de una “barbaridad” que se deposite tanto poder electoral en una sola rama del gobierno. El profesor resaltó que la facultad reconocida al Poder Judicial es adjudicar controversias de derecho, “no nombrar jefes de agencias de gobierno”.

“Los nombramientos los hace el Ejecutivo con el consejo y el consentimiento del legislativo”, insistió. “Ahora el Supremo da misa y repica las campanas, y eso atenta contra el principio fundamental creado para combatir las monarquías absolutas”.

Gorrín Peralta fue más allá y dijo que concentrar tanto poder en el Tribunal Supremo es precisamente un “asalto al poder”. El profesor argumentó que, si el Senado de mayoría simple popular determinó no actuar al recibir los nombramientos de Pierluisi, se trató de una facultad reconocida constitucionalmente y no debe ser utilizada en su contra al dirimir esta controversia.

Entretanto, Reyes Gil, profesora de Derecho Constitucional en la Interamericana, coincidió con la postura de sus colegas y señaló que la controversia gira en torno a un problema de separación de poderes y en la necesidad de que no se concentre tanto poder en una sola rama del gobierno.

“Ahora todo el poder pasa al tribunal y se convierte en una sola figura que hará nombramientos, dilucidará controversias que puedan surgir y, como se demostró en la elección pasada, pueden surgir muchas controversias electorales. Es realmente un problema de separación de poderes grave”, indicó.

La Asamblea Legislativa (con el Código Electoral vigente) delegó un poder de consejo y consentimiento

Reyes Gil coincidió en que la introducción del lenguaje que requiere la aprobación de dos terceras partes de los miembros en cada cuerpo legislativo para confirmar al presidente y al presidente alterno de la CEE ha servido como tranquilla para que estas designaciones caigan en la falda del Supremo.

“Lo que pasa es que el Código Electoral aprobado justamente antes de las elecciones fue aprobado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y estableció la votación de dos terceras partes, que es imposible de cumplir. Pero el problema aquí no es que el Gobernador pueda hacer el nombramiento, el problema es que se ha dejado al arbitrio del tribunal”, dijo.