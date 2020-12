La secretaria de la Cámara de Representantes, Elizabeth Stuart Villanueva, falleció hoy, lunes, una noticia que ha estremecido a los empleados y representantes del cuerpo donde laboró durante más de diez años.

El vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, confirmó a El Nuevo Día el fallecimiento de Stuart Villanueva, quien estuvo laborando hasta la sesión extraordinaria de la semana anterior.

“Si me pongo a pensar ahora, la vi rara a ella el lunes, pero siempre como era ella, trabajadora. No vi nada, me entero ahora. El lunes pasado, yo presidí con ella (la sesión) y cerré (los trabajos)”, comentó Torres Zamora al ser abordado por este diario.

“Es el ser humano más comprometido, más noble y trabajador que he conocido desde que llegue al Capitolio”, agregó el representante.

Este diario supo que Stuart Villanueva había sido diagnosticada con COVID-19, aunque no se pudo confirmar que esa fue la causa de muerte.