El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y los departamentos de Justicia, Familia y Salud endosaron, aunque condicionando a enmiendas, un proyecto de ley que persigue que por primera vez en Puerto Rico se regule la maternidad subrogada gestacional.

Se trata del Proyecto de la Cámara 577 del representante popular Ángel Matos García. En la medida, atendida hoy por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, se define maternidad subrogada gestacional como el proceso por el cual una mujer gesta un embarazo a término para dar a luz a un feto a través de la fertilización in vitro usando el gameto o gametos de al menos uno de los padres intencionales y para los cuales la subrogada no ha hecho contribución genética.

Sin embargo, el Departamento de Salud, en una ponencia firmada por su secretario Carlos Mellado, recomendó que la alternativa de maternidad subrogada gestacional no sea limitada a mujeres que no puedan llevar a término un embarazo por razones médicas o biológicas y que se extienda esta alternativa, con una enmienda, a mujeres que no quieren pasar por un embarazo por razones deportivas, porque trabajan en el campo de la belleza o razones “de otra índole”.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, indicó que “en el plano personal”, favorece la enmienda.

“Veo con buenos ojos una enmienda al proyecto que pueda ir dirigida a permitir que más personas puedan beneficiarse de este método de maternidad subrogada”, sostuvo.

En una ponencia del Departamento de Justicia, firmada por su secretario Domingo Emanuelli, se consignó que la mayoría de las jurisdicciones en Estados Unidos no cuentan con regulación que atienda acuerdos de maternidad subrogada, pero no se prohíbe, excepto los estados de Indiana y Michigan. En febrero del 2021, Nueva York aprobó una nueva ley para permitir los acuerdos de subrogación gestacional.

La agencia recomendó que se incluya, como enmienda, el requisito de que una madre gestante haya tenido embarazos exitosos previamente.

En el Caso del Colegio de Médicos, su presidente Víctor Ramos Otero favoreció la medida, pero condicionado a que se introduzcan una serie de enmiendas. Por ejemplo, planteó que no es necesario que el Departamento de Salud confeccione un nuevo reglamento para hacer valer la legislación ya que la Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emiten instrucciones constantes sobre los mismos asuntos.

Ramos Otero propuso que se le deben incluir garras adicionales a la medida para atender escenarios en que la mujer gestante no cumpla con el contrato. El galeno recomendó que se prohíba que se rescinda del acuerdo de subrogacía luego de la transferencia de embriones. Además, recomendó que se incluya un lenguaje que obligue a la madre gestante, una vez se le transfieran los embriones a su útero, que cumpla con el cuidado prenatal, incluyendo visitas al ginecólogo obstetra, que el parto se dé en un hospital, que tome vitaminas prenatales y cualquier otro medicamento ordenado.

Actualmente los jueces en Puerto Rico se dejan llevar por lineamientos de la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva y los reglamentos de Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) cuando atienden este tipo de caso civil. Típicamente se realiza una vista judicial previo al nacimiento del menor y otra luego del nacimiento, cuando se determina la filiación del recién nacido.

La exrepresentante penepé María Milagros Charbonier planteó el pasado cuatrienio que se tenía que regular la maternidad subrogada en una ley especial. Aunque tuvo proyectos en su Comisión de lo Jurídico que lograban este propósito, nunca los atendió.

El PC-577 persigue incluir dos artículos nuevos en el Código Civil en que se define la maternidad subrogada y el concepto de filiación mediante maternidad subrogada. Además, el proyecto establece los requisitos de elegibilidad para entrar en este tipo de acuerdo y que tienen que ser cumplidos tanto por la gestante como por los padres intencionales. Igualmente se enumeran los requisitos del acuerdo gestacional, los actos que constituirían un incumplimiento de los acuerdos, los procesos a nivel judicial y la necesidad de que el Departamento de Salud apruebe ciertos reglamentos.

La medida establece una serie de gastos incurridos por la gestante que se considerarían “gastos razonables” como médicos, hospitalarios, de enfermería; por concepto de medicamentos; gastos de alojamiento o viajes y otros gastos relacionados a la gestación y hasta un período de seis semanas después del parto.

Los gastos razonables también incluyen los ingresos dejados de devengar por ausencias en el trabajo relacionadas con el proceso de parto y posparto, entre otros gastos como cuotas y honorarios de abogado y de procesos judiciales.

De otra parte, en la ponencia de Emanuelli, se advierte que la carencia de legislación en Puerto Rico sobre el tema ha traído “litigios e imprecisión”. Por ejemplo, un caso atendido por el Tribunal de Apelaciones giró en torno a cómo una mujer aceptó ser la madre gestante de la criatura de su hermana y el esposo de esta, que no podían tener hijos. Luego de dar a luz, decidió quedarse con el bebé y el tribunal eventualmente invalidó el acuerdo de maternidad subrogada tradicional alcanzado por las partes, precisamente porque no hay legislación aprobada y convertida en ley.

Emanuelli también pidió que se incluya una compensación adicional a la madre gestante que sería desembolsada luego del parto. Esa cifra, alcanzada mediante una negociación opcional entre las partes, que cubra conceptos como riesgos, molestias físicas, “inconveniencia y responsabilidades asumidas”. Según Emanuelli, un lenguaje similar fue incluido en la legislación de Nueva York.

En el caso de Mellado expuso en una ponencia que “resultaba necesario” tanto para el Registro Demográfico como para la agencia que dirige aclarar los procesos de maternidad subrogada gestacional. Debido a esto, propuso una serie de enmiendas técnicas para facilitar la inscripción de recién nacidos que han sido dados a luz como resultado de un acuerdo de este tipo.

“La subrogación es un procedimiento que cada día más parejas deciden utilizar por lo que resulta necesario regularlo. Estas parejas que opten por este método de reproducción humana, contarán con los procedimientos claros para poder llevar a cabo a plenitud el proceso”, sostuvo Melllado en su ponencia.

Linette Sánchez, abogada y experta en casos de subrogacía, recomendó que no se enmiende el Código Civil y que se mantenga el asunto como una ley especial. Sánchez indicó que no es necesario la creación de un nuevo reglamento y tampoco un registro especial ya que la información a ser recogida está en manos del Registro Demográfico.

Sánchez detalló otras enmiendas, como una que liberaliza los gastos por los cuales la gestante podrá ser remunerada, que cualquier evaluación médica deberá ser llevada a cabo por un especialista en endocrinología reproductiva, que la mujer gestante tenga uno o más hijos, y que se corrobore que el cónyuge de una subrogada no tiene la intención de asumir la paternidad del feto en gestación.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, Sánchez defendió la medida. “Esta ley va a dar una especificidad mayor para lograrlo”, dijo a este diario. “Son casos bien complejos y no todas las personas tienen acceso a lograrlos. Son costosos (pueden llegar a los $15,000) y psicológicamente drenan mucho”, dijo Sánchez.

“El proyecto les confirma a las personas la legalidad del proceso. Muchas parejas van a una consulta legal de maternidad subrogada y donación de gametos me preguntan si es legal en Puerto Rico y lo son”, finalizó.