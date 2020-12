El camino para llenar la vacante que dejará la jueza Anabelle Rodríguez en el Tribunal Supremo pareció quedar allanado ayer, cuando el Senado le concedió un segundo turno al bate a nueve de los 27 nombramientos realizados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced que había rechazado la semana pasada.

Las negociaciones entre la Cámara alta y el Ejecutivo están encaminadas a lograr que una mujer ocupe la silla que dejará Rodríguez al cumplir la edad de jubilación, tal y como fuentes han indicado que quería la mandataria. Pero no será la jueza del Tribunal Apelativo Maritere Brignoni, la primera opción de Vázquez Garced.

“Está colgada. Tiene 13 votos en contra”, dijo una fuente de este medio sobre Brignoni, quien necesitaría 16 votos para ser confirmada.

El Nuevo Día supo que la candidata alterna al Supremo ya fue elegida y será confirmada por la mayoría del Senado del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A cambio, ayer el Senado avaló a tres fiscales auxiliares, una fiscal de distrito, una procuradora de Asuntos de Familia y cuatro miembros a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica nombrados por la primera ejecutiva.

Para algunos miembros de la minoría, la acción de la mayoría senatorial no solo evidencia “improvisación”, sino que fue resultado de las negociaciones que se dan tras bastidores entre la Asamblea Legislativa y La Fortaleza por los cargos en disputa.

“Obviamente, es reflejo de que no los rechazaron por sus méritos, sino por un pulseo de poder con La Fortaleza. Absurdo este espectáculo intrapartido a 15 días de terminar el cuatrienio”, señaló el portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, señaló que la acción de la mayoría penepé mina las credenciales que pudieran tener para el cargo los designados.

“Esto no les hace un buen servicio a esos funcionarios porque da la impresión de que los están atornillando, cuando probablemente tienen los méritos, pero no sabremos porque no tenemos los elementos de juicio”, señaló.

El senador popular Cirilo Tirado dijo que lo suscitado fue un “papelón”.

“Jugar con los nombramientos a cambio de algún tipo de petición me parece que no es lo justo para los que colgaron y para otros en el futuro”, expuso Tirado.

Intenso cabildeo

Brignoni no logró los 16 votos necesarios para una futura confirmación al Supremo a pesar de que el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario y el exjefe de campaña del gobernador electo Pedro Pierluisi, el licenciado Leo Díaz, estuvieron cabildeando entre los legisladores novoprogresistas, señaló una fuente.

El jueves, Pierluisi negó que hubiera un proceso de consulta entre él y Vázquez Garced, pero sí reconoció que ha habido comunicación entre ellos sobre el tema.

“Esto no es realmente un proceso de consulta, salvo que sí, tenemos comunicación. La decisión es de ella”, reconoció Pierluisi.

El Nuevo Día supo que los legisladores que favorecían a Brignoni para el Supremo son: Miguel Romero, William Villafañe, Migdalia Padilla, Luis Daniel Muñiz, Miguel Laureano, Carlos Rodríguez Mateo, Axel “Chino” Roque y Henry Neumann.

En la cuerda floja, también está el candidato de Vázquez Garced a la Oficina del Contralor, Gerardo Rodríguez.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, favorece para la Oficina del Contralor al secretario del Senado, Manuel A. Torres. De hecho, durante un caucus ayer, la delegación del PNP aprobó una resolución apoyando a Torres.

El Senado recesó hasta el 26 de diciembre, pero Rivera Schatz recalcó que se reservaba el derecho de convocar el cuerpo antes de esa fecha.

“Si hubiera necesidad de atender algún nombramiento, estamos listos para hacerlo. Es posible que nos convoquemos este próximo sábado (mañana)”, advirtió.