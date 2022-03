El portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, está citado a comparecer esta tarde al Tribunal de Carolina, donde será imputado por cargos menos graves de agresión y alteración a la paz.

El exempleado de Aponte Dalmau, Rafael Rivera Ramos, presentó una querella contra su exjefe ante la Policía por agresión simple en hechos ocurridos en la PR-66 el pasado 4 de febrero. Este alegó que el legislador lo sujetó con sus manos en el área del cuello y le expresó con palabras soeces que quería agredirlo.

“Es un secreto a voces que la Policía y el Departamento de Justicia han tratado mi caso desde un inicio con un crisol muy diferente al que se trata cualquier caso simple del tipo del que se me imputa. Ahora pasan la papa caliente a los tribunales para que sean ellos quienes decidan sobre una controversia planteada por un sujeto que no tiene ninguna credibilidad. Un sujeto que, conociendo los procesos investigativos, pues fue miembro de la Policía, tardó varios días en radicar una querella aún cuando según él temía por su vida. Un sujeto que mintió para obtener la posición que ostentaba. Un sujeto que días antes al suceso indicó a testigos, que fueron puestos a la disposición de la Policía, que me haría daño. Un sujeto que, luego a través de su representación legal, intenta extorsionarme y confirma que su intención es hacerle daño a mi carrera política”, indicó Aponte Dalmau en declaraciones escritas cuando la semana pasada fue notificado de que sería acusado.

“Como he dicho desde el primer día, me someteré al proceso con la tranquilidad que me da la verdad. No claudicaré por las falsas acusaciones, ni andaré asustado por la intención y amenazas de destrucción a mi persona y a mi carácter. Tengo fe en que lo correcto hace fuerza a nuestro favor, y en esa fe, me atrevo, hasta el final, a cumplir con mi deber y mi propósito de servicio”, agregó Aponte Dalmau la semana pasada. “Mi mejor defensa en este momento es continuar con mis acciones honestas y el trabajo que estoy llamado a hacer para adelantar los intereses de mi distrito y de los constituyentes que han puesto su confianza en mí”.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho que procedería a radicar una querella ética en contra de Aponte Dalmau si se encuentra causa contra su portavoz.

Dalmau Santiago indicó a periodistas hace dos semanas que esperaría por el desenlace final de la vista judicial. El líder senatorial sostuvo que el reglamento del Partido Popular Democrático alude a convicciones en escenarios de posibles suspensiones sumarias, pero el texto que examinó El Nuevo Día, en su artículo 187, lee “causa probable” para delitos graves o menos graves que conlleven depravación moral.

Aponte Dalmau es delegado presidencial en Ceiba, miembro de la Junta de Gobierno de PPD y miembro del Consejo General del PPD. La posición de portavoz se considera un cargo político.