Quienes interesen votar en la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP) para llenar la vacante que dejó el exrepresentante Néstor Alonso tienen hasta el lunes para inscribirse, así como aquellos electores novoprogresistas que deseen presentar una solicitud de voto ausente o voto adelantado.

Hasta el jueves, 153 electores habían solicitado votar por adelantado, según el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, quien espera que el total de peticiones sobrepase las 1,000.

Mundo enfatizó que tomarán medidas con la intención de evitar los contratiempos e irregularidades detectadas en los pasados comicios generales con relación al voto adelantado.

“La exhortación a la gente que quiera votar y no esté inscrito es que vayan y que pidan votar o pidan el voto adelantado o ausente. Pueden acudir a las Juntas de Inscripción Permanente hasta las 5:00 de la tarde. También pueden llenar el formulario (de voto adelantado o voto ausente) que está en la página de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Es cuestión de llenarlo y llevarlo o enviarlo por email a la CEE”, explicó Mundo.

Explicó que el PNP utilizará un código de barra en cada voto adelantado por correo como un mecanismo de fiscalización y a modo de prueba, ya que ha sido una sugerencia que se le hizo a la CEE desde 2012.

No solo los electores del PNP tienen tareas hoy, sino también los aspirantes que, hasta este momento, suman ocho y deben entregar el restante 50% de los endosos requeridos por el PNP. La elección será el domingo, 21 de marzo.

Mundo precisó que Marilyn Medina Irizarry fue descalificada por el comité evaluador del PNP porque, entre otras razones, “ya la habían descalificado para las primarias pasadas, no cumplió con requisitos y había demandado al partido”.

Mientras, los aspirantes Orlando Parga, hijo, Janet Riefkohl y Marla Iris Ortiz no pudieron entregar el viernes el 50% de los endosos exigidos, detalló Mundo.

Quedan como aspirantes al escaño por acumulación en la Cámara de Representantes Allan Mcabee, Jorge Emmanuel Báez, Angelo Cruz, Isabelo Molina, José “Che” Pérez Cordero, Jackeline Rodríguez, Mario Tevenal y Edwin Omar González.

“Todo (el mensaje de campaña) se está concentrando en el status, que es la base ideológica del partido. Otros están hablando de que van a ayudar a los alcaldes”, sostuvo Mundo.

Este jueves, será el sorteo sobre la ubicación en la papeleta. La CEE aún dilucida si la imprimirá o la encomendará a una imprenta debido a que no habrá conteo mediante escrutinio electrónico.

“Los resultados no se van a tener a las 5:30 p.m., pero ya a las 8:00 p.m. deben estar. No es una participación de un millón de personas, y no hay votos mixtos, que son el problema cuando se cuenta a mano”, dijo Mundo.