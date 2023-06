El presidente del Senado, José Luis Dalmau, defendió este domingo su viaje –en medio del cierre de la sesión ordinaria- a Oslo, Noruega, para participar de una cumbre de líderes legislativos; y defendió la labor del cuerpo senatorial al sostener que durante su ausencia los trabajos nunca se detuvieron.

“Si era prudente o no (irme de viaje), pues, yo asumí ese riesgo. Hay quien dice por ahí que como yo salí esta semana hacia Noruega, aquí no pasó nada; y eso es una falta de respeto a todos mis compañeros senadores, que yo los voy a defender, de todos los partidos, por el trabajo que realizan. El hecho de que no haya un legislador aquí (en este caso, el presidente del Senado), no se detienen los trabajos”, aseguró.

“Aquí no manda uno, manda el cuerpo, manda una mayoría…este Senado yo lo defiendo por encima de cualquiera”, expuso durante un turno al inicio de la sesión que comenzó a las 4:30 p.m., con tres horas y media de retraso.

La semana pasada trasendió que el presidente del Senado se encontraba de viaje en Oslo, Noruega, junto al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta, Carmelo Ríos, participando del International Leadership Summit, una cumbre para líderes legislativos, por invitación de la State Legislative Leaders Foundation (SLLF), que, según señaló, costea los gastos del viaje.

“Hay asuntos importantes que atender en este país, muchos; y el más importante es mi viaje a Noruega, hasta me dedicaron un editorial, no de la reforma contributiva, no del presupuesto, de mi viaje a Noruega. Y por eso, comienzo mi turno inicial hablando de esto, porque a veces por desconocimiento, a veces por mala fe o a veces por las dos cosas, se sacan las cosas de contexto”, señaló.

Argumentó que, como resultado del viaje, la SLLF celebrará este año su reunión anual en la isla. Mientras, en noviembre la Asociación de Hoteles de Estados Unidos también se reunirá en la isla. “Por decirle dos gestiones que en términos de desarrollo económico y en términos de tener a Puerto Rico como destino se lograron conseguir”, expuso.

Insistió en que el Senado cumplió con la aprobación del presupuesto el pasado 13 de junio. Dijo que la medida está en comité de conferencia para dirimir las diferencias que persisten entre ambos cuerpos legislativos. La reforma contributiva, de otra parte, está pendiente en el calendario de hoy.

En días pasados, el presidente senatorial también viajó a la ciudad de Nueva York para participar -el pasado 11 de junio- de la edición número 66 del Desfile Nacional del Día Puertorriqueño. Junto a él viajó una delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, entre quienes estaba Elizabeth Rosa, Ramón Ruiz Nieves y la vicepresidenta del Senado, Marially González.

Mientras, en abril, Dalmau viajó -junto a otros senadores y representantes- a la ciudad de Orlando, en Florida, para participar de la parada puertorriqueña. Hasta allá llegaron, el senador Rubén Soto, Luis R. “Narmito” Ortiz, y los representantes Estrella Martínez y Eddie Charbonier, este útlimo del PNP.