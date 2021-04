El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, defendió esta mañana las expresiones que hizo al finalizar el mensaje de estado de situación del gobernador Pedro Pierluisi, en momentos en que la oposición del Partido Nuevo Progresista (PNP) arremetió en su contra.

“Que bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gracias a esa relación, recibimos todos los millones que usted acaba de anunciar. Estoy de acuerdo con usted, en la Asamblea Legislativa donde hay mayor representatividad del pueblo, la mayoría manda y el que ignora el mandato del pueblo no merece su respeto. Estoy de acuerdo con usted”, dijo Dalmau Santiago, arrancando aplausos de los miembros de la mayoría parlamentaria y abucheos de los seguidores del PNP.

La expresión de Dalmau Santiago fue en alusión a la parte del mensaje de Pierluisi donde indicó que en la democracia la “mayoría manda”, pero en el contexto de la victoria del Sí a la estadidad en el plebiscito de noviembre. El presidente del Senado también se refirió a otro comentario del mandatario, quien señaló que: “el que ignora a su pueblo, no merece su respeto”.

PUBLICIDAD

Las mayorías populares en Cámara y Senado aprobaron un proyecto de ley que deroga dos leyes, incluyendo la que viabiliza la consulta popular de mayo para escoger los llamados cabilderos de la estadidad.

Dalmau Santiago indicó a El Nuevo Día que él tenía tanto derecho para hablar de status como Pierluisi.

“El respeto tiene que ir en ambas direcciones. La lógica para los amigos de la oposición es que el tema de status es exclusivo del PNP. Yo puedo hablar del status. El gobernador escogió cerrar el mensaje trayendo el tema. ¿Él lo puede defender y usar y yo no?”, cuestionó Dalmau Santiago. “Yo defendí la postura en el mismo foro que él defendió su postura. Él defendió la estadidad y yo defendí el Estado Libre Asociado”.

Sobre el momento en el que realizó las expresiones, el también presidente del Partido Popular dijo que “siempre” los presidentes legislativos hacen comentarios al finalizar los mensajes en el hemiciclo legislativo de los gobernadores.

Dalmau Santiago argumentó que en la papeleta del plebiscito no se incluyó la pregunta al pueblo de si querían escoger seis puertorriqueños para que fueran al Congreso a abogar por la estadidad. “Eso viene después”, dijo al aludir a la aprobación en diciembre del proyecto que se convirtió en la Ley 167-2020, que viabiliza la consulta popular de mayo.

“Y si bien es cierto que una Legislatura legisló la ley, otra Legislatura la puede derogar”, señaló al aludir a la aprobación del Proyecto de la Cámara 21, que deroga las leyes 167 y 165 del 2020.

PUBLICIDAD

Críticas del Partido Nuevo Progresista

Desde anoche, figuras del Partido Nuevo Progresista la han emprendido contra Dalmau Santiago por sus expresiones, comenzando por la comisionada residente, Jenniffer González y el expresidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

“Exhorto al presidente del Senado que parece que hoy (anoche) tuvo un exabrupto con las expresiones que hizo. Creo que el gobernador fue muy respetuoso, puntual y habló de un resultado electoral donde la estadidad ganó… son unos números irrefutables”, dijo González.

Esta mañana, el secretario general del PNP Carmelo Ríos, censuró a Dalmau Santiago por supuestamente faltarle el respeto al país “para hacer pronunciamientos político-partidistas”.

“Lo que vimos ayer en el hemiciclo de la Cámara de Representantes fue una verdadera vergüenza. El presidente del Senado, quien también es el presidente del Partido Popular Democrático, hizo un bochornoso acto anoche, al levantar su voz y vociferar expresiones totalmente político-partidistas. Sabemos que el amigo Dalmau está tratando de afianzar su liderato dentro de ese partido fraccionado, pero ese no es su estilo. Eso lo esperábamos del Presidente de la Cámara, no de él”, comentó Ríos en declaraciones escritas.

“Al gobernador se respeta. Sobre todo, al pueblo de Puerto Rico se respeta y lo que hizo ayer Dalmau fue faltarle el respeto a nuestra gente. Decir que la mayoría manda y no reconocer que la mayoría mandó el 3 de noviembre a buscar la estadidad es un acto irreal que, otra vez, podríamos esperar del presidente de la Cámara, pero no de Dalmau. Nuestra conclusión es que tiene el PPD dividido, que su liderato está en cuestionamiento y tenía que hacer esto para complacer a algunos sectores dentro de ese partido, porque, otra vez, ese no es el Dalmau que todos conocemos”, añadió el también portavoz alterno del PNP en el Senado.