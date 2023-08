En los pasados ocho años, el Departamento de Justicia ha investigado y procesado solamente seis casos por el delito de trata humana, una estadística que no refleja la magnitud del problema que, como expertos han advertido, enfrenta el país.

La falta de precisión en las estadísticas responde, entre otros factores, a que este tipo de casos termina siendo procesado judicialmente bajo otro delito, como agresión sexual o maltrato de menores, ante la ausencia de la evidencia necesaria para probar el crimen de trata humana más allá de duda razonable, reconocieron hoy, martes, funcionarias de Justicia y el Negociado de la Policía ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado.

“Lo que ustedes acaban de comentar es sumamente revelador. El hecho de que… las agencias implicadas hoy vengan y reconozcan que hay unas estadísticas que son insuficientes, cuando se conoce fuera de la oficialidad el problema serio de trata en el país. Esto, sencillamente, es información que debe ser atendida con un sentido de urgencia”, indicó la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, en referencia a los datos provistos por las representantes de ambas dependencias durante una vista pública.

PUBLICIDAD

La teniente Xiomara Torres, coordinadora de Delitos sexuales y Maltrato de Menores de la Policía, reconoció que las estadísticas “reflejan números muy bajos”. Así también lo hizo la fiscal Laura Hernández, de Justicia, quien destacó como otro factor determinante el desconocimiento de muchas de las víctimas al identificar la trata humana.

“En ocasiones, la víctima de trata no se conceptualiza como víctima de trata humana”, sostuvo Hernández, quien, de inmediato, no pudo identificar en cuántos de estos seis casos presentados hubo alguna convicción o si alguno está pendiente a resolución.

Ambas funcionarias aclararon que los casos de trata humana relacionados con el comercio entre fronteras son investigados por el gobierno federal, como resultado de un memorando de entendimiento, al igual que aquellos que involucran el tráfico de imágenes de niños y niñas para la explotación.

“Lo que no tiene explicación, y lo que no debe ocurrir, es que sepamos esto y no hagamos nada, y que la comisión de este delito continúe quedando invisibilizada porque en documentos que he podido leer… lo que queda revelado a través de historias anecdóticas es la magnitud del problema de trata en Puerto Rico y parecería que aquí no ocurren casos de trata humana”, puntualizó, entretanto, Rodríguez Veve.

El Código Penal de Puerto Rico, en sus artículos 159 y 160, tipifica como delito la trata humana en la modalidad de explotación sexual, así como la que tiene fines de servidumbre involuntaria o esclavitud. “Cuando la Policía recibe las querellas, las categoriza conforme al delito de trata humana, pero posterior a la evaluación jurídica de la prueba se puede determinar radicar la denuncia bajo otro delito”, aseveró Hernández durante su comparecencia.

PUBLICIDAD

La trata de personas implica el uso de la fuerza, fraude o coerción a cambio de trabajo, servicios o un acto sexual comercial, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos. Para controlar y explotar a las víctimas, los tratantes utilizan métodos como “la imposición de deudas, las oportunidades de empleo fraudulentas, las promesas falsas de amor o de una vida mejor, la coerción psicológica y la violencia o las amenazas de violencia”.

El doctor César Rey Hernández, sociólogo que lleva más de 17 años investigando este tema, alertó –en una reciente entrevista con El Nuevo Día– que el reto mayor está en la falta de protocolos en las agencias para reconocer a víctimas de trata humana, que tiene entre sus modalidades la explotación laboral y sexual de menores en los puntos de droga del país.

Las expresiones de las funcionarias de Justicia y la Policía surgieron durante una vista pública de la Comisión de Proyecto del Senado 1237, que propone la creación de un Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico.

Aunque ambas agencias favorecieron la creación del Observatorio, Justicia sugirió que el organismo esté adscrito a la Comisión de Derechos Civiles y no a la agencia, como propone la medida, y que se integren como colaboradores a las organizaciones sin fines de lucro que abordan esta problemática. Por su parte, la Policía aconsejó que se evalúe el impacto fiscal de la creación del organismo, así como la imposición de multas consideradas en la medida.

PUBLICIDAD

En respuesta, Rodríguez Veve dijo que evaluará las propuestas y solicitará un análisis económico al componente fiscal del Ejecutivo. No obstante, afirmó que el gobierno debería procurar el presupuesto para la atención “óptima y eficaz” de la trata humana.

“En este diálogo, si algo ha quedado claro… es que somos conscientes de que, en Puerto Rico, existe un problema de trata humana más grande del que se ha identificado desde la oficialidad”, expresó la legisladora.