Al ampararse en un supuesto impacto fiscal de entre $1.1 millones y $2.4 millones, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, advirtió que el proyecto de ley con que se persigue legislar un fin de semana sin el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) sobre productos que típicamente son adquiridos en periodos de emergencia choca con el plan fiscal.

La funcionaria, aunque no indicó categóricamente que la medida no debe ser aprobada, sí recordó en una carta dirigida al senador popular Juan Zaragoza que el ente fiscal se reserva el derecho de objetarla si fuera aprobada por la Legislatura y convertida en ley por el gobernador Pedro Pierluisi.

El Proyecto de la Cámara 478, del representante popular Ángel Matos García, no fue aprobado en el Senado al finalizar la pasada sesión legislativa. El PC 478 disponía originalmente que el beneficio sería otorgado a los consumidores durante la última semana de mayo, pero con enmiendas recomendadas por el secretario de Hacienda, Francisco Parés, se redujo esa ventana al último fin de semana del mes.

Con otro cambio, se dispuso en la Cámara que el primer año de la entrada en vigor del beneficio la fecha específica para que los ciudadanos aprovecharan la rebaja en precios sería dictaminada por el jefe de Hacienda.

“No concurrimos con la determinación de la JSF de no avalar el Proyecto de la Cámara 478. Las ventas vinculadas a preparación de emergencias ronda en $1.7 billones anuales y nuestra medida tiene un impacto promedio de $2 millones, eso representa menos de una centésima del 1% . Me comuniqué con la Junta para que tome en consideración en sus cálculos las enmiendas trabajadas y confío que en Agosto podamos aprobar esta medida y sea firmada por el Gobernador, De 52 fines de semanas hábiles para este tipo de ventas, solo estamos exonerando uno y es razonable”, sostuvo Matos García en declaraciones escritas.

La medida liberaría del pago del IVU en la compra de artículos como envases, tanques y cisternas para almacenar combustible o agua, tormenteras, madera en palos y paneles no tratados, paneles de zinc de construcción, alimentos no perecederos, agua, artículos de limpieza, piezas y productos de reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar, generadores portátiles que no excedan $3,000, baterías pequeñas, equipo solar de emergencia, estufas y hornillas de gas, entre otros productos.

“Aunque la JSF entiende que el propósito del proyecto es loable, el proyecto, como fue radicado es inconsistente con el plan fiscal... ya que reduciría los ingresos del Estado entre $1.1 millones y $2.4 millones en cada año fiscal sin que se identifique un mecanismo para reemplazar un neutralizar la pérdida del ingreso”, lee una carta firmada por Jaresko y enviada a Zaragoza, quien como presidente de la Comisión de Hacienda tenía la responsabilidad de firmar un informe sobre el proyecto.

Zaragoza dio a entender que no daría paso a la legislación en el Senado a menos que se identifique un mecanismo para sustituir el dinero dejado de devengar del fisco.

“Toda legislación que reduzca los recaudos de Hacienda debe venir, aún en la ausencia de la Junta, de medidas que neutralizan su efecto fiscal”, indicó en declaraciones escritas.

Según Jaresko, el casi “consenso universal “en torno al impacto de medidas dirigidas a legislar exenciones en el pago de impuestos sobre la compra de efectos escolares y ropa, equipo de eficiencia energética y otros, no se refleja en un mayor consumo de estos productos durante el periodo en específico en que el consumidor tiene que pagar menos.

“Por el contrario, la exención en el impuesto simplemente mueve el momento en que se hace el consumo a la ventana... y priva al gobierno del ingreso producto del impuesto”, indicó Jaresko.