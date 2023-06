Contrario a lo que se anticipaba, la Asamblea Legislativa cerró sus trabajos este miércoles, poco antes de la medianoche, sin llevar a votación la versión final de presupuesto con cargo al fondo general para el año fiscal 2023 -2024.

Previo a concluir los trabajos en el Senado, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en este cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, le atribuyó lo ocurrido a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF. “Esta dilación del día de hoy la ha provocado la Junta de Control Fiscal con este problema técnico, pero me parece a mí que no debemos despachar livianamente este tema del presupuesto y debemos tener, todos los senadores, la oportunidad de leerlo”, expresó.

“Hay una situación técnica que impide que el documento que se va a firmar como comité de conferencia y que se va a radicar en Cámara y Senado esté listo. No son causas atribuibles a la Legislatura, es el formato que utilizó la Junta de Supervisión Fiscal. Nosotros llegamos a las 11: 00 a.m., y van a ser cerca de la medianoche, entendiendo que íbamos a manejar ese asunto y... ese documento todavía no está listo”, dijo Rivera Schatz.

Sostuvo que, previo a su consideración en la sesión de este jueves, la delegación quiere tener la oportunidad de analizar el documento y los cambios que se le realizaron al mismo como resultado de la notificación de incumplimiento que presentó la JSF en relación a la propuesta de presupuesto previa. De locontrario, votarán en contra.

“Si no tenemos la oportunidad de leerlo, pues, tendremos que votar en contra con un voto explicativo y cederle al gobernador (Pedro Pierluisi) el espacio que le corresponde a él y a su equipo de trabajo para analizar el documento, si es que tiene los votos aquí para aprobarse aun cuando le votemos en contra”, puntualizó Rivera Schatz.

El escenario cerca de las 7:00 de la noche era uno completamente distinto. Esa era la hora límite que la JSF impuso para la aprobación del plan de gastos, ascendente a $12,739 millones. Sin embargo, las partes acordaron extender el análisis del documento, dejando fuera la restricción del ente. Para entonces, el ambiente para la aprobación del documento era uno positivo.

“Lo que buscamos es tener un presupuesto aprobado por la Legislatura, firmado por el gobernador y que sea aceptado por la Junta. Ese ha sido nuestro enfoque desde el día uno”, dijo, más temprano, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa.

“Creo que hemos logrado muchas cosas. Como siempre, tú no lo logras todo, pero creo que ha habido avances dentro de la propuesta de la Legislatura”, expuso el representante.

Parte del equipo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) estuvo ayer en el Capitolio discutiendo la versión a aprobarse. Llegaron a la oficina de Santa, junto al portavoz alterno del PNP en el Senado, Carmelo Ríos.

“Tendríamos un presupuesto que se parece a lo que el gobernador quiere, que funciona para el gobierno, funciona para los alcaldes –federados y asociados–, y podemos coexistir”, dijo Ríos, quien se expresó a favor de los cambios incluidos en el documento. Ríos había votado en contra de la versión previa validada la noche del martes por el Senado.

Ajustes de último momento

Santa explicó que la JSF no aprobó el aumento de $118.8 millones que habían proyectado para la Universidad de Puerto Rico (UPR), aunque aceptó que se incluya un “pote” de $102 millones para atender, precisamente, aquellas áreas de preocupación, como el alza salarial de los empleados del sistema que reciben una paga menor al salario mínimo.

Esta partida se utilizaría también para, entre otras cosas, mantener al día las acreditaciones de la UPR y promocionar la institución. La JSF denegó aumentar de $10 millones a $20 millones la partida para el pago de los estipendios que reciben los médicos residentes.

En el caso de los municipios, quedó fuera del panorama la propuesta creación del “Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales”, el cual se hubiera nutrido del dinero que, por los años subsiguientes, los ayuntamientos no hubieran aportado al Plan de Salud del Gobierno. Algunos alcaldes habían denunciado que este mecanismo no resultaba ser equitativo.

La JSF accedió, en cambio, a crear un pote de $30 millones –que estaría bajo la custodia de la OGP– para repartirse entre los 40 municipios “más vulnerables”, con el propósito de “financiar servicios esenciales y apoyar iniciativas municipales”. Para su distribución, se utilizará la fórmula del “Fondo de Equiparación”.

“Tengo que aceptar que esta forma de ver de la Junta ataca mejor el problema porque le voy a dar dinero a quien lo necesita”, reconoció Santa.

Adicional, explicó Santa, está el “Fondo de Consolidación de Servicios Municipales”, que tiene ha acumulado $66 millones por los pasados tres años fiscales. Sin embargo, el acceso a este dinero, que sería para “financiar la operación de los ayuntamientos y proveer servicios esenciales”, está “sujeto a la aprobación de legislación para reestructurar el modelo del impuesto al inventario”.

Por los pasados años, han surgido múltiples intentos por modificar el impuesto al inventario, pero nunca ha habido consenso en un modelo que no perjudique los ingresos que reciben los municipios por concepto de tal tributo. “Hay municipios aquí que casi el 60% su ingreso es por concepto de este tributo”, expuso Santa.

Fuera del panorama

Igualmente, quedó fuera del presupuesto el lenguaje que, según la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, evitaba que cerca de 1,300 empleados del Poder Judicial, incluyendo secretarias, alguaciles y oficiales jurídicos, recibieran un ajuste salarial.

Santa explicó que se eliminó la frase “de carrera” del lenguaje incluido en la partida de $37.8 millones dirigida a financiar los aumentos de los jueces y empleados del Poder Judicial. “Por una enmienda aprobada por la legislatura, se arriesgan los aumentos de miles de empleados y el propio Plan de Retribución”, había denunciado la jueza en declaraciones escritas.

El lenguaje que iba dirigido a consolidar las asignaciones que reciben entidades sin fines de lucro, tanto del Fondo General del Gobierno como de la Comisión de Donativos Legislativos, tampoco sobrevivió. “El Senado trató de hacerlo en este proceso, pero yo creo que eso tú tienes que hacerlo mediante legislación y eso hay que plantearlo a la Junta un poco más abierto. Eso quedó fuera”, expuso Santa.

La separación de estas partidas, según han denunciado las entidades, le genera inestabilidad a la hora de hacer sus proyecciones y evita contratiempos con la OGP al momento del desembolso, como ha ocurrido en el pasado.

La JSF también se opuso a reducciones en las partidas de ciertas agencias para el pago de salarios de empleados de confianza.

Entre los cambios que logró retener la Legislatura, está la asignación de $1.6 millones para la Red Sísmica y de $20 millones adicionales al Departamento de la Familia para los programas que velan por el bienestar de los adultos mayores. Por los pasados años, la isla ha visto un incremento en el número de ancianos que son abandonados por sus familiares y su cuidado recae en el estado.

“El año pasado 700 adultos mayores fueron abandonados en los hospitales y eso conlleva que la custodia la tenga Familia e incrementa los gastos de la agencia”, señaló.