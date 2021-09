La senadora popular Migdalia González aclaró hoy, miécoles, que no ha tomado una decisión sobre el curso de acción que seguirá al atender el Proyecto del Senado 591, que incluye una serie de regulaciones sobre este derecho reconocido por jurisprudencia.

González trabajaría la medida como presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado.

Aunque, en entrevista con El Nuevo Día, González indicó que atendería varias medidas sobre el tema referidas a su comisión y que tocan el tema del aborto, lo cierto es que hay una sola: el PS 591.

Sí, se han presentado otras medidas, la mayoría en el Senado y han sido referidas a las comisiones de Salud o de Vida y Familia.

“Me voy a estar sentando para mirar todos los proyectos relacionados al aborto para finalmente saber cómo los vamos a trabajar y ver si hay que presentar una medida sustitutiva”, dijo González, quien pidió tiempo antes de emitir un juicio valorativo sobre algunas de las piezas legislativas.

No obstante, indicó que a ella no han llegado denuncias de irregularidades en las clínicas de terminación de embarazos.

“Hasta ahora, no he recibida quejas sobre cómo están operando y por eso te digo que me voy a tomar mi tiempo para evaluar cada medida y determinar qué estaremos haciendo”, sostuvo González, quien sí confirmó que recibió en su correo electrónico varios mensajes de ciudadanos apoyando el PS 591.

La medida fue presentada por los senadores penepés Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme y esto es lo que busca:

Limita el acceso al aborto a menores de 18 años.

Requiere inspecciones anuales por parte del Departamento de Salud a los centros de terminación embarazos.

Exige que los centros tengan seguridad privada.

Legisla protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

Además de esta medida, ante la consideración del Senado está un proyecto recién radicado por la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, que tipifica como asesinato en primer grado el que un médico “cause la muerte a un neonato sobreviviente de un aborto”, ya sea por acción u omisión a su deber de preservarle la vida. Se constituiría el delito si el concebido “adviene a tener vida independiente de su madre”.

“La expectativa de vida del neonato no será defensa”, lee parte del Proyecto del Senado 583.

González indicó que con toda probabilidad el PS 591 se presenta en el contexto de la legislación aprobada en el estado de Texas que, en esencia, prohíbe el aborto luego de que se puede detectar el latido del feto.

“Quizás quieren aplicarlo a Puerto Rico”, sostuvo González.

Ni Riquelme ni Rivera Schatz han estado disponibles para hablar del proyecto, pero la exposición de motivos de la medida indica que la Asamblea Legislativa “posee la facultad de regular los procesos de terminación de embarazo, siempre y cuando no imponga cargas indebidas que intervengan con la facultad de la mujer a tomar la determinación de proseguir o no con un embarazo”.

Otras medidas que regulan el aborto y que han sido presentadas en los pasados meses incluyen: