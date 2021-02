El secretario nominado de Estado, Larry Seilhamer, suavizó en cierta manera las expresiones vertidas en una entrevista con El Nuevo Día el sábado cuando dijo que la isla tiene que salir de la quiebra, lograr estabilidad económica y desarrollar una infraestructura moderna para ser lo suficientemente atractivo para ser admitido como estado.

Seilhamer incluso dijo en la entrevista que nadie quiere asociarse con un “quebrao”.

En síntesis, planteó que el único paso que realmente distancia la estadidad es la quiebra y que la solución a ese tema se está encaminando en el Tribunal Federal con la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, el acuerdo más reciente anunciado por el ente fiscal ha sido objetado por el gobierno de Pedro Pierluisi .

Esta mañana, antes de participar en un caucus del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Seilhamer fue categórico en señalar que la entrevista refleja exactamente lo que dijo, pero señaló también que la estadidad sí es un tema de derechos humanos y no puede estar condicionada a la situación socieconómica de la isla.

“Hay dos cosas simplemente que pienso traer: mi récord legislativo en términos ideológicos y decir exactamente lo que dije en esa entrevista y aclarar cualquier duda que tengan en términos de la interpretación que hayan hecho ellos sobre lo publicado”, dijo Seilhamer.

Cuando primero se le recordó que básicamente condicionó la estadidad a ciertos asuntos, Seilhamer argumentó que, debido a que ese era el tema del caucus, no quería hacer expresiones públicas antes del encuentro.

Sin embargo, cuando se le insistió, dijo que los tres pasos que enumeró pueden “facilitar” la admisión de Puerto Rico como estado.

“Lo que digo es que, para facilitar, para que sea atractivo y podamos cumplir con preocupaciones vertidas por congresistas, que fueron los que impusieron la Ley Promesa para reestructurar la deuda, son los mismos congresistas los que van a aprobar el Bill of Admission (Acta de Admisión) de Puerto Rico. Tenemos que atender ese asunto y nos coloca en una posición… y no hablo a largo plazo, no estoy hablando de la situación socieconómica de Puerto Rico, sino la reestructuración de la deuda y la quiebra, que el 8 de marzo hay una vista”.

Seilhamer recalcó en el tema de la deuda al señalar que el mensaje a los congresistas debe ser: “Miren, salimos de la quiebra y vamos a entrar en el mercado”.

Cuando se le indicó que líderes del Partido Nuevo Progresista como José Enrique Meléndez, William Villafañe, Thomas Rivera Schatz y José Aponte han señalado que la estadidad no puede ser condicionada por absolutamente nada y que ya el país se expresó sobre el asunto en el plebiscito de noviembre, Seilhmer insistío en que la restructuración de la deuda será en los próximos meses.

¿Pero condiciona la estadidad a estos pasos? ¿No es un asunto de derechos humanos?, se le preguntó.

“Reconozco que es un asunto de derechos humanos y que Pedro Rosselló ha atendido eso por muchos años”, dijo Seilhamer al indicar que presentará ante el caucus una ponencia que leyó ante la Comisión de Derechos Civiles que aparentemente refleja ese sentir también.

En entrevistas por separado, los senadores penepés William Villafañe y Migdalia Padilla indicaron que estarían pendientes a las respuestas de Seilhamer, cuyo nombramiento como secretario de Estado no ha sido confirmado en ninguno de los cuerpos legislativos.

“No tengo dudas en cuanto a que Larry es un estadista como yo. Es una persona de base como nosotros decimos siempre, pero me parece que tal vez la combinación o de la manera en qu dijo, la interpretación que se tuvo es que si no salimos de la deuda o no se mejora la situación económica, la estadidad no puede ir si esto no se completa. Eso no fue lo que el pueblo entendió cuando votó a favor de la estadidad con el 53%. El estadista no lo define de esa manera, es que reclaman derechos como ciudadanos americanos”, dijo Padilla a El Nuevo Día.

La senadora describió a Seilhamer como su amigo y recalcó que quiere escucharlo. Cuando se le preguntó si Seilhamer tendría que retractarse para poder votar a favor de su nombramiento, Padilla dijo que quiere esperar a que él les hable.

¿Tiene que retractarse?

“No es cuestión de retractarse. Es que aclare”, dijo.

Villafañe, por su parte, sostuvo que él quiere que Seilhamer reitere expresiones pasadas en que dijo que Puerto Rico “merece ser admitido como estado ya”.

“No dudo que así lo hará. Lo conozco hace muchísimo tiempo y es un estadista genuino. He dicho que le voy a votar a favor”, dijo.

Villafañe argumentó que nadie puede dudar que Puerto Rico está quebrado y que es necesario salir de la crisis fiscal, “pero a final de cuentas ni salir de la quiebra ni traer prosperidad económica ni reconstruir los daños causados por los huracanes y terremotos es un requisito para ser admitido como estado”.

Villafañe señaló que le sorprendería que Seilhamer insista en los pasos que enumeró el sábado para que Puerto Rico se convierta en un estado.

En el caso del senador penepé Henry Neumann, dijo que por encima de las expresiones de Seilhamer, hay que tomar en cuenta también su hoja de vida.

“El punto mío es diferente a lo que la mayoría de los compañeros entiendo están buscando. Cuando tienes una persona con las cualificaciones de Larry Seilhamer para estar en un puesto importante en el gobierno, tienes que buscar todas las formas y maneras de retenerlo. Hay cosas que dijo que quizás no cuadra con las opiniones de muchos compañeros, paro la suma y la resta de lo relacionado al nombramiento de Larry es favorable por la calidad de ser humano, por la trayectoria. No nos podemos dar el lujo de perderlo”, dijo.