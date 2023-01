A horas de que el gobernador Pedro Pierluisi anuncie el contrato que cederá a una empresa privada la operación de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), tres representantes del Partido Popular Democrático (PPD) sometieron una resolución para investigar los detalles del traspaso, que hasta el momento la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) ha mantenido confidenciales.

En el comunicado de prensa, los legisladores Jesús Manuel Ortiz, José “Cheíto” Rivera Madera y Héctor Ferrer Santiago subrayaron que la ley impide que los activos de generación se vendan o cedan a una sola entidad privada.

“En vista que la AAPP ha mantenido en secreto absoluto el tema de la negociación y adjudicación de las propuestas de generación de energía, es meritorio que la Asamblea Legislativa, que representa a todos los puertorriqueños, investigue e indague todos los asuntos relacionados a la negociación del contrato del que dependerá la generación de energía eléctrica en el país”, dijeron los representantes tras presentar la Resolución de la Cámara 904.

Los legisladores, por separado, presentaron la Resolución de la Cámara 905, que pretende indagar si el Negociado de Energía ha incumplido con la Ley 120-2018 de Transformación Energética. Específicamente, la resolución alude a la sección 8 (h) del estatuto, que dispone que “no podrá venderse, disponer o ceder” los activos de generación de la AEE a un solo contratante y que, “bajo ningún concepto, las transacciones al amparo de esta Ley podrán utilizarse para constituir y autorizar un monopolio en la generación de energía”.

Ambas resoluciones de investigación se atenderían en la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, que preside el representantes independiente Luis Raúl Torres.

Hoy, en un encuentro con la prensa, Pierluisi afirmó que la transacción no resultará en un monopolio, pues la red también se suple de otras generadoras privadas, como AES y EcoEléctrica. El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, también ha argumentado que la AEE retendrá control sobre las hidroeléctricas, que contribuyen una cantidad de generación mínima al sistema.

Además de la Ley 120-2018, la Ley 17-2019 de Política Pública Energética especifica que ninguna empresa privada podrá “controlar” el 50% o más “de la capacidad de los activos de generación”.

Según han reportado varios medios, incluyendo El Nuevo Día, el contrato de generación fue adjudicado a la empresa Genera PR, que componen las compañías New Fortress Energy, Black & Veatch y Peak Energy. New Fortress Energy posee un contrato de suplido de combustible con la AEE y ha sido señalado por Comisión Federal Reguladora de Energía por irregularidades en la construcción de un terminal de gas natural en el muelle de San Juan.

“Esto quiere decir que Genera PR le comprará a New Fortress y el negocio se quedará entre ellos. ¿A quién ustedes creen que beneficia este acuerdo? Evidentemente al pueblo de Puerto Rico no es. Esto solo implicará un aumento en la factura de energía eléctrica y un país no es sostenible con altos costos en los servicios esenciales”, señaló Rivera Madera en el comunicado.

Este diario supo que Pierluisi estaría anunciando detalles del contrato en una conferencia de prensa mañana, miércoles. El acuerdo ya ha recibido el aval de la Junta de Directores de la AAPP, la Junta de Gobierno de la AEE y el Negociado de Energía.

Durante la sesión legislativa de hoy, el presidente Rafael “Tatito” Hernández, rechazó dar paso a una petición de información que sometió el representante José Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana, que buscaba solicitarle al Comité de Alianzas que negoció el contrato una copia del acuerdo, el informe recomendando su aprobación y las minutas de las reuniones en que se discutió el convenio. La petición también buscaba que el Comité de Alianzas entregara a la Cámara de Representantes copia de cualquier contrato de asesoría relacionado con el contrato y las hojas de evaluación utilizadas para comparar las propuestas recibidas en el proceso de licitación.

“El contrato todavía no ha salido público el detalle. Nosotros obviamente, dentro de los procesos y las enmiendas que incluimos, establecimos unos mecanismos de cómo hacer los requerimientos de información para evitar ir a los tribunales como fue en el caso de LUMA. Hay que ver si el gobernador y la AAPP honraron el lenguaje que hicimos de recomendación para evitar que se dé esa dinámica de que cada vez que se haga un requerimiento de información no cumplan. Vamos a esperar que esto culmine y ahí (los legisladores pueden radicar) una resolución”, dijo Hernández a los medios en el Capitolio

El contrato de generación recibió –como exige la Ley 120– el aval unánime en la Junta de Directores de la AAPP, que incluye, además de los integrantes del ejecutivo, a Liza Ortiz y Eduardo Ferrer Ríos, miembros recomendados por Hernández y el presidente senatorial, José Luis Dalmau, respectivamente.