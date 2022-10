A 17 días del paso de Fiona y con el 95% del país energizado, según cifras internas, LUMA Energy defendió hoy su respuesta al huracán, tildándola de “eficiente”, lo que desagradó a representantes –de mayoría y minoría–, quienes cuestionaron la capacidad del liderato del consorcio para manejar este tipo de emergencias e hicieron una veintena de requerimientos de datos sobre la restauración del sistema que, a su juicio, los ejecutivos deben conocer y no proveyeron.

Wayne Stensby, presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, y su equipo gerencial tienen tres días laborables, a partir de hoy, miércoles, para entregar los datos solicitados a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que preside Luis Raúl Torres.

De inmediato, el legislador independiente advirtió que, si la información no se recibe en el período otorgado, recurrirá al tribunal para obtenerla, como ya ha hecho en otras ocasiones.

La Comisión celebró una maratónica vista pública –siete horas– sobre el cumplimiento de LUMA en restablecer la luz post-Fiona. Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), también compareció.

“LUMA y los demás colaboradores han trabajado en conjunto y sin descansar para responder a los efectos devastadores del huracán Fiona. (…) Hemos restablecido el servicio de la forma más rápida y segura posible”, dijo Stensby, para luego argumentar que, a 12 días de Fiona, el 90% de los clientes tenían luz, “mientras que, después del huracán María (en 2017), estuvieron sin servicio por casi un año”.

“Imagino que insinuarán que el tiempo de restablecimiento debió haber sido más rápido, pero la realidad es que, desde cualquier punto de vista, fue un logro histórico, especialmente al compararlo con la respuesta fracasada con el huracán María. Algunos insinuarán que se debió dar más prioridad a otras zonas, pero la realidad es que comenzamos a restablecer el servicio de forma inmediata, incluso, durante el huracán; y no podemos restablecer el servicio si no hay generación suficiente o si hay daños en la red, que es un sistema integrado”, añadió.

“¿Entiende que LUMA ha sido eficiente antes, durante y después del huracán?”, cuestionó Torres.

Stensby respondió: “Sí, las mujeres y hombres de LUMA han sido eficientes”. Señaló –en múltiples ocasiones– que Fiona fue un huracán categoría 1, con vientos en ráfaga de 100 millas por hora, más de 30 pulgadas de lluvia y que causó severos daños.

La contestación enfureció a Torres, quien expuso, en primer lugar, que su pregunta no iba dirigida al desempeño de los trabajadores de LUMA, sino al de la gerencia. Acto seguido, inquirió a Stensby si pasó el huracán en Puerto Rico, ya que no estuvo en las conferencias de prensa del gobierno, y si hasta hoy se había comunicado personalmente con algún alcalde o alcaldesa.

Stensby, quien acudió a la vista con uniforme de celador en vez de chaqueta, afirmó que estuvo aquí durante el huracán, pero no pudo confirmar que ha hablado con alcaldes. Arguyó, en cambio, que ha visitado “todas las regiones” de LUMA y que ha pasado el tiempo con su equipo “en el campo”.

“Síndico para supervisar”

Según Torres, si la respuesta de LUMA “fuera tan eficiente”, el presidente Joe Biden no hubiera designado a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, como “síndico para supervisar” la reconstrucción del sistema. Recordó, además, que un grupo de congresistas envió una carta a Stensby, el 27 de septiembre, exigiéndole información sobre su “lucrativo contrato” como operador.

Stensby se expresó “agradecido por el apoyo” del Departamento de Energía federal en “transformar” la red, y aseguró que proveerán la información solicitada a los congresistas.

En su turno de preguntas, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, cuestionó la experiencia de Stensby administrando sistemas en el trópico, a lo que el ejecutivo no respondió.

Hernández, del Partido Popular Democrático, también alertó sobre la presunta desconexión entre LUMA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para energizar las 251 estaciones de bombas “prioritarias” y que ubican, principalmente, en la zona interior montañosa. LUMA se comprometió en proveer evidencia de que sí tiene “buena comunicación” con la AAA.

Por su parte, Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, acusó a LUMA de dar “respuestas rimbombantes para no contestar las preguntas puntuales”, como el porcentaje de clientes con y sin luz por municipio, en vez de por región.

“No importa que vengan con camisas fosforescentes, el país ya hace tiempo adjudicó credibilidad y sabe cómo opera el modelo de LUMA: hacer dinero y, en el ínterin y como puedan, dar servicio”, añadió Márquez, quien describió como “otra mentira” la promesa del consorcio de implantar un “programa efectivo” de control de vegetación en la red.

En términos similares, se expresó Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana: “No sé cuánta paciencia más puede tener el pueblo para escuchar excusas y números cambiantes. La experiencia no se improvisa, y LUMA inequívocamente no tiene la capacidad de personal, de conocimiento y, mucho peor, no tiene el compromiso con la gente de Puerto Rico. Para LUMA, nosotros somos una alcancía”.

Pedidos de todo tipo

Entre los requerimientos de los representantes a LUMA, está el informe preliminar de daños que ya se le entregó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). En principio, el consorcio ha dicho que los daños suman $2,000 millones, pero que la cifra se “afinará” para reclamar el gasto de las reparaciones.

LUMA deberá desglosar –por empleado, tarea y pueblo– las 660 brigadas que aseguró están atendiendo la emergencia, así como el costo por hora de los 221 celadores de Quanta Services, una de sus matrices, que vinieron a apoyar.

También, tendrá que detallar qué líneas de transmisión sufrieron daños, incluyendo soterradas; proveer las bitácoras de vuelo de los helicópteros que hicieron patrullaje aéreo; nombrar a sus 25 empleados que “se comunican a diario” con los alcaldes; y precisar qué compañías se encargan del manejo de vegetación y cuánto cobran, entre otras cosas.

De parte de la AEE, Colón expuso, después del huracán, “siempre hubo generación suficiente para atender la demanda máxima y mínima, pero dependíamos de la energización de los circuitos” para transmitir y distribuir. Esta última tarea es responsabilidad exclusiva de LUMA.