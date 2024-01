“Joven lucha por su vida tras ser arrollado en Guaynabo”. “Peatón muere arrollado por conductor que se fue a la fuga”. “Conductor arrolla un ciclista y se va a la fuga en Arecibo”. “Buscan a responsable de hit and run”.

Estos son solo cuatro de los titulares que han acaparado las noticias del país recientemente. Detrás de cada uno, está el sufrimiento de una familia. Datos oficiales del Negociado de la Policía revelan que, en 2022, hubo 35 incidentes de hit and run, de los cuales 20 resultaron en muertes. En 2023, las víctimas fatales de estos accidentes –en los que los presuntos responsables huyen– totalizaron 25.

Los cuatro titulares de prensa fueron leídos este miércoles, durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, por Edwin Serrallés, padrastro de la joven Natalia Nicole Ayala, arrollada el 4 de enero de 2022 por el auto que manejaba Carlos Maldonado Dávila, quien se fugó de la escena.

Los hechos ocurrieron cuando la joven, de 20 años, se detuvo en el área de emergencias (paseo) de un elevado hacia la PR-22, en San Juan, por una goma vacía. Falleció la madrugada del 5 de enero, en la institución hospitalaria donde era atendida.

Desde ese día, la familia de Ayala ha vivido inmersa en el dolor. Escuchar la sentencia impuesta contra Maldonado Dávila –10 años de probatoria, sin pisar la cárcel– “no fue fácil”, admitió Serrallés. “El 5 de enero, para mí, ahora mismo, es total tristeza, ya que mi hija no está presente y todo el mundo lo celebra”, compartió, por su parte, Jennifer Rivera, madre de Natalia Nicole.

“¿Qué nos garantiza que está cumpliendo su sentencia?”

Las expresiones de ambos surgieron durante la evaluación de dos medidas legislativas –proyectos de la Cámara 1957 y 1958–, que buscan impedir que un ciudadano convicto por un caso de hit and run cualifique para sentencia suspendida o libertad bajo palabra como alternativa para extinguir la pena impuesta.

Asimismo, el proyecto 1957 pretende aumentar, de 10 a 15 años, la pena “cuando, de forma imprudente o negligente, (se) le ocasiona la muerte a otra persona”, y elimina la posibilidad de que, una vez en cárcel, la persona convicta pueda acogerse a un programa de desvío.

“Entiendo que, verdaderamente, la ley de hit and run debe ser enmendada. ¿Qué nos garantiza que Carlos Julián está cumpliendo su sentencia? ¿Qué nos garantiza que Carlos Julián, a las 7:00 p.m., ya está en su casa? ¿Qué garantiza que Carlos Julián no está ingiriendo bebidas alcohólicas?”, cuestionó Serrallés sobre el convicto, a quien, como parte de la sentencia, no se le impuso vigilancia electrónica.

“Ahora, se junta otra cosa más: la rabia. Tenemos una rabia porque el que le quita la vida a Natalia está como si no hubiese sucedido nada, está en la libre comunidad, sin ninguna garantía de qué verdaderamente está haciendo”, aseveró.

En la vista pública, participaron, además, representantes del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Policía, quienes, aunque reconocieron la necesidad de “reforzar los estatutos vigentes”, recomendaron a la Comisión de lo Jurídico consultar al Departamento de Justicia y Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

“En esta ocasión, respetuosamente, otorgamos entera deferencia a las agencias antes mencionadas, las cuales entendemos deben refrendar la aprobación de ambas piezas legislativas”, dijo la licenciada Omara Arias Nieves, asesora legal del DSP y la Policía.

Arias Nieves sí propuso que las medidas sean consolidadas, en vías a crear un proyecto sustitutivo.

SAL rechaza penas más altas

Por su parte, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) expresó su oposición a que se utilice como disuasivo para este tipo de incidentes la imposición de penas más altas a las contempladas en el ordenamiento jurídico vigente.

“No vamos a favorecer medidas que, de una u otra forma, prohíban la posibilidad de que un ciudadano que resulte convicto por algún delito no tenga una pena alterna a la reclusión”, aseveró la licenciada Yajaira Colón Rodríguez, de la SAL.

La abogada señaló, además, que, en su exposición de motivos, las medidas se alejan de los aspectos preventivos, de educación y rehabilitación. Subrayó, asimismo, que actualmente los jueces gozan de discreción judicial al momento de imponer una sentencia suspendida o de reclusión, y puntualizó que las penas alternas “están amparadas en nuestro derecho constitucional a la rehabilitación”.

“Cuando un juez concede una sentencia suspendida, ahí se abarrota todo el público… Pero, cuando a una persona que tiene derecho a sentencia suspendida se le deniega, ¿con ese mismo ímpetu vamos a buscar por qué se le denegó?”, cuestionó. “¿Tenemos que pensar que la cárcel por 10 o 15 años es la alternativa para atender una situación como esta cuando estamos hablando de delitos a título de negligencia?”, acotó.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que, en vías de asegurar la aprobación de una “legislación efectiva”, solicitará a Justicia datos adicionales sobre el procesamiento de los casos de hit and run reportados en la isla y ver en cuántos ha habido una convicción.

“La prudencia de una persona que está gerenciando un proceso legislativo es atender a todas las partes, es escucharlas... No estoy en posición hoy para decirte por dónde van los ajustes a la medida. Sí te adelanto que voy a aprobar algo”, manifestó.

Hernández reconoció, sin embargo, que el tema principal con ambas piezas podría estar en la eliminación de los mecanismos mixtos que pierde el ciudadano automáticamente. “Voy a gerenciar responsablemente las dos medidas”, insistió el también presidente de la Comisión de lo Jurídico.