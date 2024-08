Madre exige respuestas tras muerte de su hija por presunto maltrato en hospital: “Estoy aquí por justicia”

“Estoy aquí por justicia, porque no creo que mi hija debió terminar así” , reclamó Ruiz Ambert ante la mirada del senador Rubén Soto , quien fue el único legislador en la audiencia.

Entre los deponentes citados, estuvo el licenciado Astro Muñoz Aponte , director ejecutivo del Panamericano, quien negó las imputaciones. “Desde ahora, les puedo decir que no hubo maltrato reportado” , esbozó.

“Me mataron a mi hija, me la mataron. Ella entró caminando, ella entró bien, ella entró a la oficina del doctor, la entrevistó... mi hija llegó sana y me la entregaron amoratada, con todo el cuerpo golpeado” , alegó la madre, entre lágrimas, mientras daba golpes con su mano izquierda sobre la mesa.

Alegó, además, que el personal del Panamericano no facilitó la comunicación con Canales durante la hospitalización, ni le despachó ciertos medicamentos. En otra instancia, “en un tono molesto”, contó, le reclamaron que su hija era “desorganizada”. “Una vez llamé ocho veces y no contestaron. Otras veces, me decían que mi hija estaba tranquila, durmiendo”, narró.