Dentro de los proyectos de ley a ser atendidos en la sesión del próximo lunes en el Senado figura el segundo intento del senador penepé Henry Neumann de regular y establecer un protocolo dentro de la clase médica y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para atender y contabilizar decesos durante pandemias y catástrofes.

Se trata del Proyecto del Senado 524, radicado en agosto. Una medida similar, el PS 713, motivado por las discrepancias en el número de fallecidos a causa del huracán María que reflejaba el Estado, fue vetada por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

Luego del paso del huracán María se dio el fenómeno de médicos que llenaron el encasillado 24 del Certificado de Defunción, donde se incluye la causa de muerte, que puede ser un paro respiratorio, un ataque al corazón o una contusión en la cabeza. Sin embargo, no llenaban el encasillado 25 donde se pueden incluir datos relevantes como podría ser que el ciudadano dependía de una máquina para respirar y no tenía energía eléctrica para operarla o que el ciudadano buscó ayuda médica, pero la clínica estaba cerrada a causa de un desastre.

En concreto, el PS 713 dispone que el ICF deberá utilizar un formulario que deberá contener “la causa de muerte específica, información demográfica del causante, especificar si fue por causas naturales o externas, además de fecha y hora del fallecimiento para la evaluación y clasificación de casos de muertes por factores relacionados a eventos catastróficos o desastres naturales”. La medida donde se autoriza la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica sancionar a cualquier galeno que no cumpla con la propuesta ley, aunque la medida no incluye una sanción en específico.

También se ordenan otros pasos, como que el médico que certifique la causa de muerte deberá enviar un sumario médico o expediente del paciente al ICF para su análisis. Este paso solo aplicará durante periodos de estados de emergencia o desastres declarados por el Gobierno. Igualmente, mandata al ICF a entrevistar a la familia de la persona fallecida.

Neumann indicó que la medida tendría el efecto, entre otras cosas, de evitar que el ICF se sobrecargue de cadáveres en momentos de emergencia.

“Hay que evitar que cadáveres que no deben ser enviados al ICF lleguen y es una responsabilidad principalmente de los doctores que atienden el fallecimiento de cada persona. No describen de una manera correcta la forma y manera en que la persona murió y al no hacerlo, los fiscales, al no tener esa explicación lo más exacta y detallada, el caso lo envían al ICF y ya está certificado que más del 60% de los cadáveres que son enviados al ICF nunca debieron haberse enviado y eso ocupa el tiempo de los patólogos forenses, colocando en alto riesgo la operación del ICF y colocando en riesgo su acreditación”, dijo Neumann a El Nuevo Día.

“También el proyecto permite que, en tiempos de emergencia en Puerto Rico, al describirse la forma y manera que la persona murió, se puede tener un dato más exacto de la cantidad de gente que falleció por culpa del huracán, terremoto o explosión o cualquier incidente que no forme parte de la vida normal del ciudadano”, agregó.

El proyecto también ordena la creación de un comité interagencial para la ”Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos sobre Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos”. El equipo estará integrado por el titular del ICF, el Director del Registro Demográfico y el Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas. Este organismo tendría que rendir, sujeto a que la propia emergencia así lo permita, informes sobre el trabajo encomendado en 45 días y 180 días después de su activación y un informe final.

“En cuanto a las estadísticas, se requerirá el método desarrollado por el Center of Disease Control and Prevention (CDC) y el National Center for Health Statistics (NCHS) en cuanto a las normas metodológicas para facilitar la identificación consistente de las muertes relacionadas, tanto directa como indirectamente, a un desastre”, lee el proyecto.

Al fundamentar su veto, Rosselló indicó que el formulario que Neumann buscaba crear para reportar muertes durante desastres afectaría los datos que se recopilan por ley y por agencias federales “pues tendríamos dos prácticas de manera simultánea, complicando el manejo de la data”, sostuvo Rosselló en su veto.

Argumentó también que en los CDC ya cuentan con guías para levantar estas estadísticas.