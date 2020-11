Jesús Manuel Ortiz, quien se perfila como representante por acumulación en el próximo cuatrienio, opinó esta mañana que no es el momento para que el liderato legislativo de la colectividad esté seleccionando presidencias y portavocías de cara al próximo cuatrienio.

El Partido Popular Democrático (PPD), de acuerdo con números oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones a las 11:45 a.m., mantiene una ventaja de 26 escaños contra 20 del Partido Nuevo Progresista.

De otra parte, señaló que primero se tienen que contar “todos los votos”, antes de hacer un llamado al presidente del PPD, Charlie Delgado, a una posible concesión de la victoria a Pedro Pierluisi.

“Lo importante en este momento es que hay un proceso que no ha terminado y es la contabilización de los votos y es importante saber le configuración de la delegación popular para que luego cualquier tipo de posición se discuta entre los pares”, dijo Ortiz al llegar a la sede del PPD, donde las proyectadas delegaciones de Cámara y Senado se estarán reuniendo hoy.

Ortiz llegó acompañado de Héctor Ferrer Santiago (Acumulación, Orlando Aponte (Distrito 26), Ramón Luis Cruz Burgos (Distrito 34), Eladio “Layito” Cardona (Distrito Distrito 16), Jorge Alfredo Rivera Segarra (Distrito 22), Domingo Torres García (Distrito 25) y Juan José Santiago Nieves (Distrito 28).

En la sede del PPD, el representante y pasado secretario de Asuntos Públicos dijo que no es prudente tomar decisiones hoy sobre el liderato legislativo.

“No. Aquí hay una delegación que todavía no está constituida y hay escaños con márgenes pequeños y son fundamentales para saber si tendremos mayoría absoluta o no absoluta. Vinimos en respuesta a una invitación del presidente”, dijo Ortiz al referirse al presidente del PPD, Charlie Delgado.

“Se debe discutir cuando tengamos todos los votos”, agregó.

Lydia Méndez y Jocelyn Rodríguez, quienes también se perfilan como representantes electas, también llegaron esta mañana a la sede del PPD, pero de forma separada al grupo de Ortiz. Méndez dijo que llega a “escuchar”, mientras que Rodríguez indicó que tanto Ortiz como Rafael “Tatito” Hernández son “líderes extraordinarios”.

En el caso de Rodríguez, opinó que el liderato en la Cámara debe ser decidido hoy.

Ortiz, por su parte, indicó que figuras como Hernández tienen “derecho” a proclamar su intención de presidir la Cámara y que lo respeta. “Pero al final es una determinación de la delegación popular”, insistió al recalcar que el país “envió un mensaje” durante le elección general “y tenemos que entender el mensaje que el país llevó”.

“Las discusiones de posiciones de liderato y el rol de cada uno en la delegación está en las manos de cada componente de la delegación”, dijo. “Estamos ante una nueva era política en Puerto Rico. El país se expresó el martes con claridad y hay nuevas voces en la Asamblea Legislativa y les damos la bienvenida y tienen que ser parte de la discusión pública, pero estamos confiados en que el PPD será una pieza fundamental para que la discusión en la Asamblea Legislativa se enriquezca… es el mandato del país”.

Sobre el rol de Movimiento Victoria Ciudadana y la necesidad de que el PPD tenga que establecer alianzas con sus legisladores, Ortiz respondió que las discusiones de las alianzas “son positivas”, pero que lo importante es que se culmine".