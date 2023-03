El mensaje de situación de Estado ofrecido hoy por el gobernador Pedro Pierluisi ante la Asamblea Legislativa reflejó que a más de dos años de asumir el poder, la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha sido incapaz de ejecutar la obra de gobierno, opinaron los líderes legislativos José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.

“A 26 meses de haber comenzado su cuatrienio, habla como si hubiese estado comenzando hoy. El ‘slogan’ de decir que quiere que las cosas pasen es que no han pasado. No ha pasado nada en el Gobierno”, sostuvo Dalmau, presidente del Senado, tras concluir el mensaje.

“Son dos cosas distintas, el retrato que ve el gobernador y el retrato triste que ve el pueblo. Su propio mensaje se dio sin energía eléctrica. Así está la situación del gobierno que él dirige”, agregó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, por su parte, cuestionó la lentitud en el desembolso de fondos federales. Mencionó que, a modo de ejemplo, para la Universidad de Puerto Rico (UPR) se han desembolsado $172 millones para el desarrollo de 185 proyectos y solo se han utilizado $2 millones.

“En síntesis, el gobernador anunció y anuncia que su propio gobierno no ejecuta, que no va pa’ adelante y que está echando para atrás. Es inaceptable la incapacidad administrativa del gabinete”, expuso Hernández, quien ofreció una conferencia por separado.

Hernández cuestionó, además, que el gobernador se atribuyera ciertos temas, como el aumento de $1,000 otorgado a los maestros del sector público como el concedido al salario mínimo del sector privado. Sostuvo que ambos son resultado de proyectos de los representantes populares Aníbal Díaz y Héctor Ferrer, respectivamente.

El líder cameral llamó al gobernador a emplazar a la delegación del PNP a votar en favor de las medidas que atienden los temas presupuestarios y fiscales, así como el de corrupción. “Se comprometen con sus votos y después no aparecen ni para votar”, dijo Hernández en referencia a los representantes de la Palma.

“Aquí arrancó la campaña y queda mucho trabajo que hacer y la delegación del Partido Popular está aquí presente, valiente y de frente para atender todos los reclamos de él, pero él tiene que hacer lo propio con las delegaciones del PNP tanto en la Cámara como en el Senado”, puntualizó Hernández.

De otra parte, la delegación en Cámara y Senado del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP), integrada por Denis Márquez y María de Lourdes Santiago cuestionaron que el gobernador no mencionara durante el mensaje la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de no acoger el caso en el que el gobierno de Puerto Rico solicitó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga que adoptar normas que regulen cuando una ley puertorriqueña es inconsistente con el plan fiscal.

“Que el gobernador no mencionara nada me perece tremendamente revelador de su actitud de sumisión, de su actitud de arrollamiento ante la Junta de Control Fiscal”, indicó Santiago en conferencia.

Márquez lamentó que la Universidad de Puerto Rico (UPR) haya estado ausente del mensaje. “La Universidad de Puerto Rico, con este mensaje se demuestra que fue tirada a perdida. Al gobierno de Puerto Rico no le importa la universidad, no le importa los 11 recintos. Nuestra universidad es la gran ausente de este mensaje, no hay una mención a la universidad”, sostuvo el representante del PIP.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, señaló que el mensaje ofrecido por el gobernador fue uno de campaña política, bajo el título de Mensaje de Estado. “El mensaje del gobernador, a mi juicio, es un retrato de una economía artificial que se ha sustentado y que ha dependido por demasiado tiempo de fondos federales…nuestra economía lleva años dependiendo de la catástrofe para subsistir”, expuso.

Describió como nota positiva el tema de la reforma contributiva presentada por Pierluisi. “Es un primer paso. No creo que debe ser aplaudido como un paso cumbre, sino como un primero eslabón de hacia dónde debemos seguir caminando y cómo debemos seguir legislando”, dijo Rodríguez Veve.

Por último, criticó que el gobernador destacara como positivo la entrega de viviendas a familias afectadas por el huracán María. “Llevamos (casi) seis años desde el huracán y que todavía se reconozca que hay 4,500 familias sin una casa es una vergüenza para cualquier gobierno”, puntualizó.