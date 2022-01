El superintendente del Distrito Capitolino, César Hernández, se expresó preocupado este lunes por el elevado número de contagios de COVID-19 que persisten en la Asamblea Legislativa que mañana, martes -como medida de precaución- retomará sus labores en formato híbrido, asegurando el funcionamiento de las operaciones básicas.

“La información que tengo al momento sobre la cantidad de casos a nivel de la Asamblea Legislativa es preocupante. No quisiera darte un número, porque no tengo lo elementos completos, pero llevo trabajando esto hace más de un año y creo, sin lugar a duda, que este momento es donde hemos visto la mayor cantidad de casos en la Asamblea Legislativa”, expresó Hernández.

La semana pasada, durante un evento de detección de COVID-19 tipo servicarro con motivo del reinicio de las labores en la Legislatura tras el receso navideño, se detectaron 50 contagios, entre ellos cuatro legisladores. “Creo que debemos estar por encima de esos 50 casos en el día de hoy, definitivamente”, dijo al insistir que el llamado de la Superintendencia a los presidentes legislativos es a convocar al “mínimo” de empleados al trabajo presencial.

Al momento, dijo, ningún empleado está hospitalizado.

Hernández explicó que mañana, martes, sostendrá una reunión con los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, respectivamente, para determinar si tomarán medidas de seguridad adicional. Al momento, para ingresar al Capitolio, se está requiriendo prueba de vacunación con al menos dos dosis completadas. Las personas que no están inoculadas deben presentar una prueba negativa de no más de 48 horas.

Indicó que la semana pasada repartieron material de protección y que a partir de mañana distribuirán 800 pruebas caseras de COVID-19 entre los empleados de la Superintendencia –que están más expuestos-, la Oficina de Servicios Legislativas (OSL), Cámara y Senado para atender cualquier situación inesperada. Igualmente, se cerraron los comedores comunales y la cafetería está sirviendo los alimentos para llevar.

“Como ustedes saben esto es cambiante y definitivamente ha tocado muchos compañeros y amigos. Esto no es un simple catarro, no. Lo que estamos viendo entre los compañeros que se están reportando, no es un simple catarro”, puntualizó al insistir en el llamado a la vacunación.

“Nuestra recomendación es evaluar la información mañana (martes) y recomendarles a los presidentes legislativo a base de esa información que recibamos cuál pudiesen ser las medidas adicionales”, agregó Hernández al recordar que durante la pandemia han perdido varios compañeros a causa del virus. “Lo estamos tomando con la seriedad que se merece”, afirmó.

Según el informe de Salud actualizado para hoy, lunes, la tasa de positividad se encuentra en 35.46%, porcentaje que sigue siendo sobre seis veces más alto que el 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras, informó también que hay 904 personas hospitalizadas. Ese total se divide entre 804 adultos y 62 menores de edad. El informe añadió que 99 adultos y dos menores se encuentran conectados a un ventilador para asistencia en la respiración.

Para mañana el Senado tiene en agenda la vista de confirmación del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, que se llevará a cabo, a partir de las 10:00 a.m., en el salón Leopoldo Figueroa.