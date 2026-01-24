Presentan legislación para regular la venta de pólizas de seguros para mascotas en Puerto Rico

Una medida ante la consideración del Senado busca aliviar el impacto económico del cuidado veterinario en las familias, al proponer que se añada un nuevo capítulo al Código de Seguros a los fines de regular el ofrecimiento y la venta de pólizas para mascotas.

El Proyecto del Senado (PS) 976, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz, establece –mediante el Capítulo 48– un marco jurídico para los seguros de mascotas, fijando requisitos mínimos de póliza, divulgaciones claras y estandarizadas al consumidor, prácticas de mercadeo responsables y mecanismos efectivos de fiscalización por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros.

La legislación busca que los dueños de mascotas puedan tomar decisiones informadas y contar con mayor previsibilidad al enfrentar gastos asociados a enfermedades o accidentes veterinarios.

“Las mascotas son parte de la familia puertorriqueña y su cuidado conlleva responsabilidades económicas reales. Esta medida busca que los consumidores tengan información clara, comparable y transparente al adquirir un seguro para sus animales de compañía, y que puedan manejar mejor los costos asociados a su salud”, comentó Rivera Schatz, en un comunicado de prensa.

Según la Radiografía del Consumidor de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA, en inglés), aproximadamente el 48% de los hogares en Puerto Rico –unos 643,000– tiene mascotas. Este hecho tiene un impacto directo en el presupuesto familiar, incluyendo gastos recurrentes en alimentos y atención veterinaria, lo que, según el líder senatorial, subraya la importancia de contar con herramientas que ayuden a manejar esos costos de forma responsable.

¿Qué propone el PS 976? Exige divulgaciones claras y uniformes antes de la compra de la póliza. Establece un período mínimo de 15 días para examinar y devolver la póliza sin penalidades. Regula los períodos de espera y las exclusiones por condiciones preexistentes. Distingue claramente entre seguros para mascotas y programas de bienestar, evitando confusión o mercadeo engañoso. Requiere adiestramiento especializado para los productores que ofrezcan este tipo de seguro.

La medida reconoce que, aunque los seguros para mascotas ya se ofrecen en el mercado local, actualmente no existe una estructura normativa uniforme que garantice divulgaciones claras sobre exclusiones, condiciones preexistentes, períodos de espera, deducibles, límites de cubierta y metodologías de reembolso.

Asimismo, promueve un ambiente de competencia responsable al facilitar, mediante procesos ágiles y uniformes, la entrada de nuevos aseguradores al mercado de seguros para mascotas en Puerto Rico, sin menoscabar la facultad fiscalizadora del Comisionado de Seguros.