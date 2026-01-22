Proyecto que reglamenta tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas enfrenta rechazo en la Cámara de Representantes

El proyecto de administración que permitiría el tránsito de vehículos todoterreno en las vías públicas, cuya evaluación comenzará la próxima semana en la Asamblea Legislativa, no cuenta –tal cual redactado– con el respaldo de la Cámara de Representantes, confirmó el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de ese cuerpo, José “Cheíto” Hernández.

Indicó, en entrevista con El Nuevo Día, que la principal preocupación radica en que la autorización de por cuáles vías transitarán los vehículos “four tracks” (carreteras secundarias-terciarias) se determine mediante reglamentación, como dispone la medida, y no por ley.

“Como está redactado, por lo menos en la Cámara, no va a pasar”, dijo Hernández.

El Proyecto de la Cámara 1018 –en el Senado, con el número 916– dispone la creación de un registro, bajo el nombre “VTT Street-Legal”, que permitirá a los conductores que lo cumplan manejar vehículos todoterreno en ciertas carreteras, incluyendo autopistas, expresos y de acceso controlado. La determinación de cuáles serían esas vías la emitiría el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por reglamento.

“Nosotros nos oponemos a eso y hemos sido claros: esto no se puede hacer por reglamento, tiene que ser mediante ley. Como está el proyecto, no cuenta conmigo, no tiene mi voto. Tiene que cambiar todo ese mecanismo”, enfatizó Hernández.

La legislación define el término “vehículos todoterreno” (VTT) como “todo vehículo de motor de dos o más ruedas, diseñado para transitar en diversas superficies, incluyendo vías pavimentadas y terrenos no pavimentados, fabricado para uso recreativo, utilitario o de transporte no convencional de personas”.

Según la propuesta de la gobernadora Jenniffer González, los vehículos se definirían en cuatro categorías. En cualquier de las clasificaciones, incluyendo los vehículos de baja velocidad o carritos de golf, tienen que, además de cumplir con sus especificaciones técnicas, estar registrados, inspeccionados, cubiertos con una póliza de seguros de responsabilidad pública y con la autorización de circulación “VTT Street-Legal”.

El senador Héctor Joaquín Sánchez, a cargo de la evaluación de la medida en la Cámara Alta, indicó, por su parte, que las vistas públicas en ese cuerpo iniciarán el próximo 27 de enero, con la comparecencia del DTOP, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la Policía, la Oficina del Comisionado de Seguros, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico. Celebrará una segunda audiencia, el 10 de febrero, con el sector privado.

“Hemos observado, en algunas de las reuniones del comité (creado por la gobernadora) que pude participar, que existen unas regulaciones y manuales de operación que establecen que hay ciertas unidades que no puedan transitar por algunos lugares y no necesariamente son carreteras primarias o secundarias”, dijo Sánchez.

En junio, González anunció la creación de un comité de trabajo para ayudarla en el diseño de un marco regulatorio para el tránsito de vehículos todoterreno.

“Vamos a estar escuchando a todo el mundo y solicitando memoriales a otras agencias. Mi norte es recibir la mayor información posible para garantizar seguridad vial. Ese es el norte del Senado, que garanticemos la salud y seguridad en las vías públicas”, sostuvo Sánchez, quien prefirió no opinar aún sobre el proyecto.

“Cuando esté bien documentado y vea la información de todas las partes, emitiré mi opinión”, apuntó.