El nuevo senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, hizo públicos hoy los salarios de sus tres empleados.

Más temprano en el día, Bernabe aclaró en las redes sociales que era falsa una publicación en la que se alegaba que su asesora legislativa, Rosa Seguí, ganaría $8,000 mensuales.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Bernabe sostuvo que Seguí, quien perdió una elección al Senado por San Juan por MVC, ganará $3,500 mensuales. Bernabe no precisó el salario de Seguí la semana pasada cuando habló con El Nuevo Día. Entonces sostuvo que todavía se estaba negociando, pero indicó que sería de menos de $3,000.

También trabajan en su oficina, igualmente como empleados, Lilian Aponte con el cargo de administradora de la oficina a razón de $2,700 mensuales y Bryant Martínez, quien devengará $2,100 mensuales como encargado de comunicaciones.

“Como he señalado, los nombramiento son objetables en la medida que se otorgan a familiares, las tareas no están definidas, las personas no están capacitadas, o los salarios no corresponden a los puestos, preparación o experiencia. Ninguno de esos criterios aplica en este caso”, sostuvo Bernabe.