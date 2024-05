Regresa al Senado discusión sobre excarcelación de Hermes Ávila Vázquez

El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, el senador José Vargas Vidot, indicó que Cosme no hizo ninguna exigencia para deponer hoy, a las 10:00 a.m., ante los legisladores. “El personal de mi oficina ha hablado con el abogado (Héctor Castro Pérez), y no se ha referido ninguna condición especial”, dijo en entrevista telefónica.