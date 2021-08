El hidrólogo Ángel Román Más reconoció hoy, martes, que cualquier deslinde de la zona marítimo terrestre (ZMT) requiere de la firma de un ingeniero o agrimensor licenciado, al tiempo que justificó que le hayan delegado a él -que no es ingeniero ni agrimensor- ese trámite, pues prestó sus servicios de perito y subcontrató los servicios de esos profesionales.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que el deslinde de la ZMT, que se hizo a favor de la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa, en Rincón, es ilegal desde su inicio porque lo tramitó un consultor que carece de licencia como ingeniero o agrimensor.

“Esto es fruto del árbol ponzoñoso. Es un contrato leonino de una persona que nunca tuvo representación jurídica para representar a estos condómines en el proceso de deslinde de la ZMT”, puntualizó Hernández durante su turno en la vista pública de la comisión cameral de Recursos Naturales.

PUBLICIDAD

Hernández hizo referencia al estado de derecho, que según dijo, requiere que quienes tramiten este tipo de deslinde sean ingenieros o agrimensores licenciados o alguna corporación en la que uno de sus incorporadores sea un ingeniero o agrimensor licenciado.

“Usted, por ley, no estaba capacitado. Usted ha dicho para récord que usted no puede deslindar una ZMT. Hizo una falsa representación... usted no podía hacer ese contrato desde el arranque”, le mencionó el presidente cameral.

El asesor legislativo de Hernández, Obed Rojas, informó a este diario que Hernández se refería a la Ley para crear el Colegio de Ingenieros y Agrimensores (Ley 319 de 1938).

A preguntas de El Nuevo Día, al salir de la vista, Hernández aseguró que el presidente de la comisión, Edgardo Feliciano, comunicará los próximos pasos, que sin duda incluirá “referidos en los foros pertinentes”.

Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz cuestionó al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, sobre la acción que determinaría si encuentra que la agencia que dirige certificó documentos que contenían información falsa o con falsa representación. “El plano de la construcción dice que quien evaluó y preparó el estudio hidrológico fue el doctor Ángel Román Más, que no es doctor. Hay ejemplo ahí de una falsa representación”, indicó.

Román Más, además, admitió que tiene una relación personal y profesional con el exdirector de la División de Concesiones y Autorizaciones de los Bienes Marítimo Terrestre en el DRNA y exgerente de permisos de la división de Medioambiente en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Idelfonso Ruiz Valentín.

PUBLICIDAD

“Idelfonso Ruiz es mi amigo”, afirmó Román Más a preguntas de los representantes. Reconoció también que fueron socios de negocios en la corporación Purple Leaf Farm durante “un breve periodo de tiempo”, aunque aclaró que nunca se concretaron transacciones.

Román Más defendió que, a pesar de esta relación, le envió un email directo tanto a él como al secretario y subsecretario de la agencia, pues aseguró que el ingeniero a cargo se lo solicitó.