Un empleado de la Oficina del Gobernador Pedro Pierluisi, a quien el primer ejecutivo designó como “zar de los permisos”, convocó a una reunión en La Fortaleza al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Gabriel Hernández Rodríguez, específicamente para discutir el caso del condominio Sol y Playa, en Rincón.

Se trata de Idelfonso Ortiz López a quien Pierluisi designó, en febrero de este año, como “zar de los permisos” desde La Fortaleza, con la función de agilizar los trámites y servir de enlace con la OGPe.

“No es normal, en el sentido de que no me piden eso. No es ordinario”, confirmó este lunes el ingeniero Hernández Rodríguez, quien ostenta el cargo de secretario auxiliar de la OGPe bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Hernández Rodríguez compareció a una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes como parte de una investigación legislativa sobre las condiciones de los recursos naturales y los asuntos ambientales.

A preguntas de la representante popular Estrella Martínez, el secretario indicó que, en este año, solo lo han citado a La Fortaleza para discutir ese caso en particular. Aclaró que la reunión ocurrió después de que se otorgó el Permiso Único Incidental, en favor del condominio Sol y Playa, un trámite en el que intervino el exgerente de la división de Medioambiental de la OGPe, que también tiene como nombre Idelfonso, pero cuyos apellidos son Ruiz Valentín.

“Nos llamó el señor Idelfonso Ortiz para reunirnos. Él es el enlace entre La Fortaleza y la OGPe. Se discutió el caso como si fuera una auditoría desde el punto de vista de por qué otorgaron el permiso... Le explicamos nuestro punto de vista y ellos entendían que sí se había hecho bien”, comentó Hernández Rodríguez.

Confirmó, de otra parte, dos empleados de La Fortaleza -Ortiz López y Yolanda Díaz- tienen acceso directo al sistema electrónico donde pueden ver todos los trámites que realizan los empleados de la OGPe para evaluar la concesión de los permisos conforme a las leyes y reglamentos.

“Se les da acceso para verificar el estado de los casos. Es un ‘viewer’, un verificador. Ellos no pueden tomar ninguna acción en el sistema”, contestó el funcionario a preguntas del presidente de la comisión, Edgardo Feliciano.

Tanto Ortiz López como Díaz responden a la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, en términos de jerarquía, respondió Hernández Rodríguez. “Nunca he recibido instrucciones de ella (de la secretaria de la Gobernación)”, contestó Hernández Rodríguez, a preguntas del representante penepé, Joel Franqui Atiles.

En cuanto a la intervención de Ruiz Valentín, el secretario auxiliar de la OGPe indicó que no vio prudente su intervención. “Siempre mis instrucciones a los gerentes es que deleguen en sus técnicos... Siempre he estado en contra de la reasignación de casos”, expresó a preguntas del representante independentista Denis Márquez.

El secretario auxiliar de la OGPe ocupa ese cargo desde septiembre de 2019. Al ser abordado sobre si Ruiz Valentín tomó una buena decisión de política pública cuando removió al técnico e intervino directamente en el caso de Sol y Playa a favor del Permiso Único Incidental, afirmó: “Entiendo que eso no es una buena decisión. Definitivamente, no lo es. No le puedo decir por qué él decidió hacer eso”.

Ruiz Valentín había confirmado, en una vista pública previa, que tenía una relación de negocios y amistad con el consultor ambiental contratado por el condominio Sol y Playa, Ángel Román Más.