Senado aprueba medida que prohíbe el discrimen racial contra los cabellos rizados

“En las normas de apariencia personal que provienen de departamentos y agencias gubernamentales, se pueden encontrar reglas que señalan que los cabellos deben estar limpios y bien peinados, que se deben evitar peinados exagerados, o señalan como norma que se deben inducir peinados discretos que no resten nitidez a su apariencia” , sostuvo la senadora.

Reglas similares, señaló la legisladora del MVC, son impuestas por instituciones académicas públicas y privadas. “El racismo no se erradica con solamente decir que estamos en contra de mismo; se erradica reconociendo la situación y dando los pasos afirmativos para erradicarlo” , aseveró.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, María de Lourdes Santiago, no comparte la opinión del DTRH. “La única protección que existe actualmente es que tú no puedes obligar a una persona a que cambie la textura de su cabello. Pero, en este momento, no hay ninguna protección específica que se refiera al propósito que refiere esta medida”, expresó este jueves en el hemiciclo.