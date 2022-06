El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza, adelantó que presentarán varias enmiendas a la propuesta de presupuesto aprobada por la Cámara de Representantes, incluyendo la asignación adicional de $46 millones para el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Parte de los fondos, explicó el legislador, irían dirigidos específicamente a evitar que la institución académica pierda la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education, la cual está en riesgo debido a posible incumplimiento con los estándares de la institución. “Estamos trabajando con las deficiencias que tiene Ciencias Médicas, especialmente con el personal de apoyo que requiere la acreditación”, dijo el senador al sostener que el campus necesita, al menos, $18 millones para cumplir con esta obligación.

El RCM perdió la acreditación de su programa de entrenamiento de Neurocirugía, el cual cerrará en junio. Fue, precisamente, la falta de personal de apoyo -desde médicos, hasta personal de enfermería y escoltas- uno de los señalamientos que le costó el programa.

Dentro de esa partida de $46 millones hay, además, $10 millones para la operación de los servicios que ofrece la institución a la población médico indigentes, $4 millones para el programa de Ciencias Moleculares –el principal centro de investigación y desarrollo del RCM-, $5 millones para mantener las acreditaciones de las bibliotecas del Recinto y $9 millones para infraestructura y el mantenimiento de la planta física.

El proyecto sustitutivo aprobado por la Cámara el martes en la noche ya contempla una asignación de $500 millones para la UPR, además de $50 millones para el fondo de becas. “La Cámara sabe cuáles son nuestras prioridades, se las hemos dicho. Hemos hecho este proceso bastante juntos”, estableció el legislador al sostener que las enmiendas también han sido discutidas con la JSF. “Nada de lo que está aquí le va a ser sorpresa a la Junta”, agregó.

Para la UPR habría disponible otros $40 millones -ya contenidos en la versión aprobada por la Cámara- que están sujetos a que la institución establezca un plan piloto para consolidar funciones administrativas a través de los 11 recintos.

Zaragoza se expresó confiado en que finalmente se logre la aprobación de un presupuesto que sea certificado por la JSF. Sin embargo, reconoció que aún queda camino por recorrer, incluyendo la validación por parte del ente federal estas nuevas asignaciones a la UPR. “Ellos (la JSF) tienen un issue filosófico con la universidad, pero en el pasado hemos tenido nuestros triunfos y seguiremos empujando”, puntualizó el exsecretario de Hacienda.

El presupuesto aprobado por la Cámara asciende a $12,572,959,000, una propuesta muy similar a la que presentó la JSF, según el representante Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este cuerpo legislativo.

Otros cambios

Zaragoza explicó que presentará otras enmiendas dirigidas a que la propuesta cumpla con unos compromisos ya contenidos en el Plan de Ajuste de la Deuda.

El legislador destacó la asignación de $65 millones –contemplados en la ley del plan de ajuste- para establecer un fondo de inversión estratégico para el desarrollo económico de pequeños y medianos comerciantes y para el desarrollo de polos regionales. También incluirían $20 millones para el establecimiento de un fondo especial para la igualdad social y combatir la pobreza.

Mientras, explicó el legislador, unos cambios adicionales irían dirigidos a mejorar la medición de resultados y datos del gobierno, uno de los señalamientos que ha levantado la JSF a través de los años.

En esa línea, Zaragoza busca asignar $4 millones para actualizar el estudio de la canasta básica a través de una colaboración del Departamento del Trabajo y el Instituto de Estadísticas. Esta partida incluiría también fondos para invertir en computadoras y programas de tecnología. “El Departamento del Trabajo estaría liderado este esfuerzo. Tiene la experiencia, el personal y los encuestadores en colaboración con el Instituto de Estadística”, señaló.

Una partida similar estaría dirigida a medir cuál es el retorno de inversión de los múltiples programas de exenciones que otorga el gobierno de Puerto Rico. “Estamos dando todo tipo de incentivos sin saber si realmente esa tasa es la correcta. A lo mejor la tasa debería ser más alta o más baja y estamos perdiendo competitividad”, indicó, por su parte, Mark Pastrana, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda del Senado.

“Son cosas que ellos mismo reclaman siempre, que no hay indicadores, que esto está algarete y eso aumenta las probabilidades de que lo vean con buenos ojos”, señaló Zaragoza.

Otra área medular para Zaragoza es la creación de una oficina que apoye a los municipios en el manejo de fondos federales, a un costo estimado de $4 millones. “Reconocemos que posiblemente el 80% de los municipios no tiene la infraestructura interna para un manejo efectivo de los fondos federales”, indicó el senador popular. “Al final de cuenta va a permitir el uso más efectivo de fondos, que no expiren y que no se cometan irregularidades”, añadió.

Abordado sobre de dónde saldrían los fondos necesarios para sostener estas enmiendas, Zaragoza dijo que harían “reprogramaciones presupuestarias” de varias partidas.

“Yo vine a la Legislatura a resolver problemas, no a quejarme y en ese proceso tengo que hacer ciertas treguas, porque yo no soy amigo de la Junta…pero soy una persona bastante práctica”, sostuvo.