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Senado cita bajo juramento a Sebastián Negrón Reichard tras denuncias contra Francisco Domenech

El exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tiene 10 días para comparecer

30 de junio de 2026 - 5:46 PM

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Negrón Reichard tiene 10 días para comparecer –una vez recibida la citación– y presentar copias de todos los documentos, comunicaciones y demás evidencia en su poder. (Ramon "Tonito" Zayas)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El Senado citó al exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard para que presente bajo juramento sus denuncias sobre presuntos delitos, intervenciones indebidas y conflictos de interés en contra del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y la subsecretaria Itza García.

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“Por ser usted parte querellante y testigo con conocimiento personal de los hechos bajo investigación, por la presente se le cita formalmente para que ofrezca testimonio bajo juramento”, lee la citación emitida hoy, martes, 30 de junio.

“Lo que se acaba de recibir es una citación, una notificación al licenciado requieriéndole la comparecencia y una información. Señora secretaria y sargento de Armas, asegúrense de que diligencien eso hoy”, apuntó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre la citación emitida en su nombre como jefe de la Comisión de Innovación, Reforma, Nombramientos.

Negrón Reichard tiene 10 días para comparecer –una vez recibida la citación– y presentar copias de todos los documentos, comunicaciones y demás evidencia en su poder o bajo su control relacionada con los hechos objeto de la investigación bajo la Resolución Conjunta del Senado 548.

La legislación provee para investigar la “presunta comisión de delito, presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y otras violaciones de ley” atribuidas por Negrón Reichard a Domenech y García.

La sección 3.14 del reglamento de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos faculta al presidente del organismo a expedir órdenes de citación a cualquier persona para que comparezca a deponer y a suministrar la información o evidencia –documental o física– que la Comisión requiera en el curso de su investigación.

Luego de someter información ante el Departamento de Justicia sobre presuntas ilegalidades en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y que esta fuera referida a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente(Opfei), Negrón Reichard presentó ante esta última entidad una carta con alegaciones adicionales que involucran a Domenech por supuestas irregularidades en un proceso de contratación pública y presunta interferencia en investigaciones internas.

En el documento ante la Opfei, Negrón Reichard atribuyó a Domenech intervenir a favor de clientes de la firma de cabildeo Politank, que le perteneció hasta diciembre de 2024.

Específicamente, el secretario de la Gobernación habría gestionado un decreto contributivo vinculado al proyecto Opus Miramar, activamente representado por Politank, pese a haber declarado bajo juramento, ante la Comisión Total del Senado, el 24 de marzo, “que no intervenía en asunto alguno relacionado con ella”.

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Senado de Puerto RicoThomas Rivera SchatzSebastián Negrón ReichardDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioFrancisco Domenech
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Leysa Caro González
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Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
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