Senado reconoce a Carlos Beltrán al designar tramo de carretera en Manatí con su nombre

El Senado aprobó este jueves de manera unánime que la carretera PR-670, frente al Acrópolis de Manatí, lleve el nombre de Carlos Beltrán, en reconocimiento a su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas y su destacada trayectoria deportiva, filantrópica y ciudadana.

“Más allá de su carrera deportiva, Carlos Beltrán ha demostrado un firme compromiso con el bienestar social, particularmente en favor de la niñez, la educación y las comunidades vulnerables”, lee la medida de administración de la gobernadora Jenniffer González.

La Resolución Conjunta del Senado 122, aprobada por la vía se descargue –sin análisis en comisión–, alude también a su calidad humana y cómo, con su conducta “íntegra” y su respeto a las instituciones, ha sido un modelo positivo para las nuevas generaciones.

“La trayectoria de Carlos Beltrán constituye un ejemplo notable de excelencia deportiva, compromiso filantrópico y responsabilidad ciudadana. Su legado no se limita a los logros alcanzados en el béisbol profesional”, subraya la legislación.

El manatieño se convirtió la noche del martes en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, como parte de la Clase 2026, ocho años después de su retiro de las Grandes Ligas.