Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Senado reconoce a Carlos Beltrán al designar tramo de carretera en Manatí con su nombre

La medida de la administración de Jenniffer González fue aprobada de forma unánime

22 de enero de 2026 - 7:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Beltrán se convirtió la noche del martes en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, como parte de la Clase 2026. (Carlos Rivera Giusti)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El Senado aprobó este jueves de manera unánime que la carretera PR-670, frente al Acrópolis de Manatí, lleve el nombre de Carlos Beltrán, en reconocimiento a su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas y su destacada trayectoria deportiva, filantrópica y ciudadana.

RELACIONADAS

“Más allá de su carrera deportiva, Carlos Beltrán ha demostrado un firme compromiso con el bienestar social, particularmente en favor de la niñez, la educación y las comunidades vulnerables”, lee la medida de administración de la gobernadora Jenniffer González.

La Resolución Conjunta del Senado 122, aprobada por la vía se descargue –sin análisis en comisión–, alude también a su calidad humana y cómo, con su conducta “íntegra” y su respeto a las instituciones, ha sido un modelo positivo para las nuevas generaciones.

“La trayectoria de Carlos Beltrán constituye un ejemplo notable de excelencia deportiva, compromiso filantrópico y responsabilidad ciudadana. Su legado no se limita a los logros alcanzados en el béisbol profesional”, subraya la legislación.

El manatieño se convirtió la noche del martes en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, como parte de la Clase 2026, ocho años después de su retiro de las Grandes Ligas.

De esta manera, el otrora jardinero central y bateador ambidextro se une a los inmortales boricuas Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

Esta semana, la Cámara alta aprobó dos medidas similares para designar tramos de carreteras en reconocimiento a la trayectoria de la pastora Wanda Rolón y de la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lucy Arce. Asimismo, se denominó el Túnel Minillas, en San Juan, con el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló.

Tags
Carlos BeltránSenado de Puerto RicoSalón de la Fama del béisbolManatí
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 22 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: