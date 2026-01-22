Senado reconoce a Carlos Beltrán al designar tramo de carretera en Manatí con su nombre
La medida de la administración de Jenniffer González fue aprobada de forma unánime
22 de enero de 2026 - 7:02 PM
22 de enero de 2026 - 7:02 PM
El Senado aprobó este jueves de manera unánime que la carretera PR-670, frente al Acrópolis de Manatí, lleve el nombre de Carlos Beltrán, en reconocimiento a su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas y su destacada trayectoria deportiva, filantrópica y ciudadana.
“Más allá de su carrera deportiva, Carlos Beltrán ha demostrado un firme compromiso con el bienestar social, particularmente en favor de la niñez, la educación y las comunidades vulnerables”, lee la medida de administración de la gobernadora Jenniffer González.
La Resolución Conjunta del Senado 122, aprobada por la vía se descargue –sin análisis en comisión–, alude también a su calidad humana y cómo, con su conducta “íntegra” y su respeto a las instituciones, ha sido un modelo positivo para las nuevas generaciones.
“La trayectoria de Carlos Beltrán constituye un ejemplo notable de excelencia deportiva, compromiso filantrópico y responsabilidad ciudadana. Su legado no se limita a los logros alcanzados en el béisbol profesional”, subraya la legislación.
El manatieño se convirtió la noche del martes en el sexto puertorriqueño escogido para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, como parte de la Clase 2026, ocho años después de su retiro de las Grandes Ligas.
De esta manera, el otrora jardinero central y bateador ambidextro se une a los inmortales boricuas Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).
Esta semana, la Cámara alta aprobó dos medidas similares para designar tramos de carreteras en reconocimiento a la trayectoria de la pastora Wanda Rolón y de la exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Lucy Arce. Asimismo, se denominó el Túnel Minillas, en San Juan, con el nombre del exgobernador Carlos Romero Barceló.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: