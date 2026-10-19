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Senado votará el jueves sobre medida para reducir multas de AutoExpreso: este sería el impacto fiscal

Las transacciones de peaje que se realizan sin balance ascienden a un 38% aproximadamente

19 de octubre de 2026 - 1:28 PM

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A más de cuatro años, el sistema de multas en los peajes reanudó este lunes. (Carlos Giusti/Staff)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

El Senado podría aprobar este jueves una medida legislativa que busca reducir las multas de AutoExpreso de $15 por infracción a $10, anticipó el senador Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la comisión que evaluó positivamente el Proyecto de la Cámara (PC) 1352.

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Inicialmente, el proyecto -de la autoría del representante José “Cheíto” Hernández- contemplaba que las multas se redujeran de $15 a $5. No obstante, varias agencias, incluida la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), levantaron bandera sobre la merma en recaudos que representaría. El presupuesto corriente de la dependencia incluye una proyección de ingresos de $29.6 millones por concepto de multas de AutoExpreso.

“La OPAL (Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa) me certifica que pueden recaudar $40.7 millones. Por lo tanto, eso excede a los recaudos que ellos estarían esperando, y por eso hicimos el informe positivo. Así que nosotros esperamos que esta medida, que ahora mismo se encuentra en Reglas y Calendario, esté bajando en el próximo calendario del jueves”, indicó este lunes el presidente de la Comisión de Transportación del Senado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El estimado de la OPAL se basa en que, al día de hoy, las transacciones de peaje que se realizan sin balance en la cuenta de AutoExpreso ascienden a un 38% aproximadamente, según el informe positivo que rindió la comisión senatorial.

“A tenor con el análisis fiscal preparado por la OPAL, estimamos que, al fijar la multa administrativa en diez (10) dólares, en lugar de los cinco (5) dólares, según radicada la medida originalmente, quedan atendidas las preocupaciones fiscales de la ACT y la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ), toda vez que dicha cuantía generaría, de todas maneras, un superávit de aproximadamente $11.1 millones frente al Presupuesto Certificado de la ACT para el AF2027″, subraya el documento, aprobado por todos los miembros de la Comisión de Transportación el jueves.

A más de cuatro años, el sistema de multas en los peajes reanudó este lunes. Pese a la exhortación a que la ciudadanía revisara sus balances para evitar las infracciones, la plataforma digital de AutoExpreso registró dificultades para el acceso de usuarios que ingresaron para manejar sus cuentas.

“La ACT ha operado sin recaudos provenientes de multas de AutoExpreso desde que estas dejaron de emitirse en abril de 2022, dicha situación ha generado limitaciones operacionales que no resultan sostenibles a largo plazo”, indica el informe, al recoger la posición de la ACT, que forma parte de la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Sin embargo, el senador Sánchez cuestionó que se cuente con el presupuesto de las multas. “Mi pregunta es, si todo el mundo paga su peaje a tiempo, ¿qué van a recaudar? Cero. Por tanto, no es algo que nosotros tengamos que contar con ese presupuesto", estimó.

De la medida ser aprobada y, eventualmente, firmada por la gobernadora Jenniffer González, el DTOP y la ACT deben enmendar la reglamentación vigente, en un término de 120 días, para recoger los cambios contenidos en el proyecto.

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SenadoAutoExpresoPeajesMultas de AutoExpresoAutoridad de Carreteras y Transportación
ACERCA DEL AUTOR
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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