Reinician las multas de AutoExpreso y usuarios reportan problemas para acceder a la plataforma digital

La plataforma digital de AutoExpreso registró dificultades para el acceso de usuarios que ingresaron para manejar sus cuentas en el día en que reanudaron las multas.

Al ingresar las credenciales a la página de Internet o a la aplicación, aparecía un mensaje que indicaba: “Se ha producido un inconveniente. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”.

Según el secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas , Marco García, la situación se debería a que “siendo el primer día, es normal que tengamos un alto número de transacciones”.

“Es típico en estos procesos, pero el sistema está operacional”, dijo García, en entrevista con WAPA TV. “Recordamos que tienen cinco días para entrar y recargar la cuenta. Si pasa hoy sin balance, tiene cinco días o 120 horas para recargar su cuenta y no se le aplica ninguna multa”.

El sistema de multas en los peajes reanudó este lunes, por lo que la Autoridad de Carreteras había exhortado a los conductores a revisar sus cuentas.